Cette vidéo des pires phrases des pères en salle d'accouchement scandalise les internautes

La sage-femme Yami International, a décidé de briser les tabous autour de l’accouchement, et de dévoiler les discours choquants qu’elle peut entendre. Explications.

La grossesse, l’accouchement ou la gynécologie sont encore des sujets tabous dans notre société. Afin d’éveiller les consciences, de détruire les clichés et surtout de conseiller les femmes autour de ces thématiques, la sage-femme Yami International, de son nom sur TikTok, a choisi de se lancer sur la Toile. Au travers de vidéos, la professionnelle partage des astuces, des conseils gynécologiques, mais dévoile également des vidéos parfois choquantes sur des discours de patientes, futures mamans et même de futurs papas.

Des discours choquants

Le 18 janvier dernier, la sage-femme qui compte déjà plus de 48 000 abonnés sur TikTok a dévoilé une vidéo des phrases les plus choquantes qu’elle a pu entendre en salle d’accouchement de la part des papas. Ainsi, on découvre des paroles sexistes et choquantes. “Ça va, mon terrain de jeu n’est pas trop abîmé ? Madame, vous avez intérêt à bien me le recoudre, moi, je veux que mon terrain de jeu soit comme avant”, a-t-elle déjà entendu, ou encore : “Non je ne veux pas que tu prennes la péri, ne l’écoutez pas madame, je ne veux pas que tu prennes la péri, elle fait la chochotte là” ou bien “Elle va accoucher quand ma femme, car là, c'est la mi-temps et moi faut que je finisse mon match. Tu as intérêt à accoucher après mon match toi.”

Des propos ahurissants qui soulèvent encore de nombreuses problématiques. Une vidéo qui a littéralement fait le buzz sur la Toile puisqu’elle a été vue par plus d’1,4 million de fois. Des vidéos éducatives qui mettent en lumière l'importance du métier de sage-femme, mais également les violences gynécologiques, ainsi que les violences faites aux femmes. Un bon moyen de libérer la parole.