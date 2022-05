Ces jumelles accouchent de deux petits garçons le même jour dans le même hôpital

Les sœurs jumelles identiques Jill Justiniani et Erin Cheplak partagent le même anniversaire, et maintenant leurs fils nouveau-nés le font aussi. En effet, Jill et Erin, toutes deux originaires de Yorba Linda, en Californie, ont donné naissance à leurs fils le même jour, le 5 mai, dans le même hôpital, à quelques heures d'intervalle.

Crédit : Erin Cheplak

Leurs fils, nommés Oliver et Silas, sont nés avec exactement les mêmes mensurations, pesant chacun 3,260 kilos et mesurant 50,8 centimètres à la naissance, selon les dossiers de l'hôpital. «Le jumelage continue» a déclaré Erin, 30 ans, dont le mari, Zach, est un faux jumeau, à Good Morning America. Elle a épousé son mari lors d'une petite cérémonie pendant la pandémie de coronavirus, et ils ont fait une plus grande célébration de mariage près d'un an plus tard, en août 2021.

Le matin de la célébration de leur mariage, Erin a dit qu'elle s'est réveillée avec un appel de Jill, qui a surpris sa sœur en lui annonçant qu'elle était enceinte de son premier enfant avec son mari, Ian, qu'elle a épousé en 2019. « J’ai crié et réveillé mon mari. C'était un moment tellement excitant » a confié Erin. Une semaine plus tard, alors qu’elle était en lune de miel aux Maldives, elle a découvert qu'elle était enceinte, elle aussi, et a passé un appel téléphonique matinal à Jill pour la tenir au courant sans attendre.

« J’ai pris le test de grossesse, j'ai vu les deux lignes mais c'était très faible » a expliqué Erin. Et elle d’ajouter : « j’étais en train de me demander si je voyais bien ce que je voyais, et j'ai envoyé un FaceTime à Jill depuis les Maldives et elle m'a dit : ‘Oui, c'est ça. C'est ça !’» Ensemble, les sœurs jumelles, qui disent avoir été proches toute leur vie, se sont donc lancées dans l'aventure de devenir mamans en même temps.

Crédit : Purdom Family

« Partager notre grossesse ensemble a été vraiment spécial parce que nous avons vraiment eu le soutien de l'autre à chaque étape du processus. Nous étions constamment en mesure de vérifier et de nous soutenir mutuellement » a expliqué Jill. Les sœurs, qui vivaient à l'époque dans des villes différentes, à environ 45 minutes l'une de l'autre, ont déclaré qu'elles et leurs maris avaient un running gag pendant leurs grossesses selon laquelle leurs fils naîtraient le même jour, mais sans vraiment y croire.

Le fait que leurs fils partagent également un anniversaire semblait de moins en moins probable à mesure que la fin de leurs grossesses approchait. Et pour cause, Jill, qui avait une semaine d'avance dans sa grossesse, devait subir une césarienne le 5 mai. Quant à Erin, elle devait subir un accouchement provoqué à la date prévue, le 15 mai. Mais le matin du 5 mai, elle a dit avoir ressenti ce qu'elle croyait être des nœuds à l’estomac parce qu'elle était nerveuse pour Jill, qui devait accoucher ce jour-là. En réalité, Erin, qui a déménagé à Yorba Linda au cours de son dernier mois de grossesse, s'est retrouvée dans la même unité de travail et d'accouchement du même hôpital que sa sœur.

Crédit : Purdom Family

Deux naissances à 5 heures d’intervalle

« J’ai appelé mon mari et lui ai dit : ‘je ne plaisante pas. Je crois que je viens de perdre les eaux. J’ai ensuite contacté l'unité de travail et d'accouchement et mon appel suivant a été pour Jill et j'ai dit, 'Ok, ce n'est pas une blague. Je suis presque sûre que je viens de perdre les eaux » a expliqué Erin. Erin et Jill et leurs maris ont passé les heures suivantes à se rendre alternativement dans les chambres d'hôpital l'une de l'autre, Erin attendant que son travail progresse et Jill attendant sa césarienne, qui a été repoussée à plus tard dans la journée en raison de plusieurs césariennes d'urgence à l'hôpital.

Une partie de moi se disait : « quelles sont les chances que cela arrive ? Je n'arrive pas à croire que cela se produise. Nous avons été si proches et si inséparables que cela a pris tout son sens, d'une manière très étrange ». Jill a finalement donné naissance à son fils, Oliver, à 18 h 39, heure locale, et cinq heures plus tard, à 23 h 31, c’était au tour d’Erin d’accoucher de son fils, Silas. Les deux sœurs se sont rétablies dans des chambres situées l'une en face de l'autre et sont rentrées chez elles en même temps, deux jours plus tard. « Toutes les infirmières disaient : ‘d’habitude, c'est une maman avec deux bébés jumeaux, et maintenant ce sont des mamans jumelles avec un bébé chacune’ » a confié Jill.

Une coïncidence incroyable, n’est-ce pas ?