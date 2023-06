Ces vacanciers partagent des photos de leurs pires coups de soleil !

Les beaux jours sont arrivés et les coups de soleil aussi ! D’ailleurs, des internautes ont choisi de partager leurs pires expériences avec les rayons UV. Et ça fait mal !

Avec l’arrivée de l’été et les voyages au soleil qui se préparent, les vacanciers sont plus heureux que jamais. Seule ombre au tableau : les coups de soleil provoqués par les rayons UV. Car oui, il arrive que parfois, après une trop longue exposition au soleil, un oubli de crème solaire ou une baignade en plein cagnard, notre peau en prenne un coup. Alors que certains vacanciers ont vécu le pire coup de soleil de leur vie, ils ont choisi d’en rire et de le partager sur la Toile.

Comme le rapporte Marie France, qui a relayé des images des internautes partagées sur la plateforme Reddit, certains coups de soleil sont à mourir de rire. D’autres nous font presque mal, rien qu’en les regardant. Certains coups de soleil ont même pris la marque d’une chaise, d’une serviette, d’un maillot de bain. Et lorsque l’on voit le résultat, on n'a qu’une envie, s’étaler de la crème solaire. D’ailleurs, on vous explique ci-dessous les bons gestes à adopter pour une protection maximale et réussie au soleil.



Les bons gestes à adopter pour se protéger du soleil

Afin d’avoir une protection maximale, il est important de choisir une bonne crème solaire, au SPF 30 ou 50 minimum. En termes de fréquence, il est recommandé par les dermatologues d’appliquer toutes les heures une nouvelle couche de crème solaire et aussi, après chaque baignade. Quant à la quantité, l’idéal est d’opter pour la technique des doigts. Le principe ? Placer sur l’index et le majeur de la crème solaire, et cela vous donnera la quantité suffisante pour votre visage, soit deux doigts. Pour les bras, c’est 7 doigts, pour les jambes 10 doigts. Avec cette technique, vous ne vous tromperez plus !

Et maintenant, on vous laisse découvrir les pires coups de soleils de vacanciers :

