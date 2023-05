La vidéo de cet ancien sans-abri, sauvant la vie d'un bébé in extremis, fait le buzz sur la toile

À Hesperia, en Californie, un bon samaritain a eu le réflexe salvateur de rattraper une poussette qui roulait vers la route, alors qu’un bébé était dedans.

C’était une journée charnière pour Ron Nessman, lui qui espérait concrétiser un entretien d’embauche passé au restaurant Applebee’s à Hesperia, en Californie. Cependant, l’ancien sans-abri s’est illustré d’une toute autre manière. Après son entretien, il s’est assis sur un banc près d’une station de lavage auto lorsqu’il a vu une femme, tenant une poussette, trébucher.

Dans sa chute, elle lâche la poussette qui, poussée par des vents forts, se dirige alors tout droit vers une route à quatre voies avec un bébé à son bord : “Je n’ai pas eu le temps de réfléchir. Vous agissez tout de suite !” explique Ron Nessman au média local KCAL News.

L’homme se précipite afin de rattraper la poussette avant qu’elle n’atteigne la route et se fasse percuter par les voitures, ce qui aurait été certainement fatal au bébé : “Je l’ai vu et je me suis senti mal pour la femme. J’ai des neveux et des nièces et je ne pouvais imaginer qu’une chose pareille puisse arriver. Je n’aurais pas pu me regarder dans la glace si je n’avais rien fait. Je suis content d’avoir été là”.

Sans-abri pendant 8 ans, le héros a vécu des tragédies

Ancien routier, Ron Nessman a une histoire tragique puisqu’il a perdu sa compagne il y a cinq ans, ce drame le faisant tomber dans la dépression. Il a aussi connu la misère en étant sans-abri pendant huit ans. Ce n’est que récemment qu’il a trouvé refuge à Hesperia pour retrouver sa famille et vivre chez sa sœur ces trois derniers mois.

“Ma copine est décédée en 2018. C’était tellement soudain que je ne voulais rien faire pour m’en remettre. Puis j’ai décidé de remonter la pente. Si vous voulez quelque chose de différent dans votre vie, vous devez faire quelque chose de différent et voilà où j’en suis aujourd’hui. Je remercie ma soeur pour son aide, elle a toujours été là pour moi”, confie Ron.

Sa soeur, Donna, était justement là pour voir son frère jouer les héros : “J’ai entendu crier sur la droite. J’ai tourné la tête et j’ai vu la poussette rouler vers la route, mon coeur a failli lâcher”, témoigne-t-elle. C’est là qu’elle voit son frère rattraper la poussette avant qu’elle atteigne la route où les voitures circulaient à environ 50 km/h.

La vidéo du sauvetage, provenant d’une caméra de surveillance, est édifiante et a été publiée sur Twitter, générant 58 millions de vues. Les internautes ont unanimement salué le geste héroïque de Ron Nessman, espérant que son entretien d’embauche soit concluant. De leur côté, le bébé et sa grande-tante sont en bonne santé, malgré une énorme frayeur.