Des triporteurs pour les seniors, l'initiative de la Rochelle pour lutter contre l'isolement

Pour casser la monotonie et l’isolement des personnes de plus de 60 ans, la ville de Charente-Maritime a eu une idée maline qui fonctionne : la balade gratuite en triporteur. Une action qui gagne en popularité et séduit ses utilisateurs.

Crédit : Fabien Paillot via Le Parisien

Cette initiative originale a été testée l’année dernière avant d’être officiellement adoptée en 2023. Le Centre communal d’action sociale (CCAS) propose désormais des balades gratuites en triporteurs aux résidents de leurs quatre Ehpad, mais aussi aux Rochelais de plus de 60 ans.

Il s’agit d’offrir des moyens de mobilité gratuits à des personnes dépendantes et parfois isolées. Pour ce faire, La Rochelle a entrepris une action commune avec l'association « À vélo sans âge » qui depuis sa création en 2015 a déjà lancé une cinquantaine d’opérations dans toute la France.

Grâce à ce mode de transport sympathique et doux pour l’environnement, les résidents d’Ehpad et les plus de 60 ans peuvent se balader partout dans la ville. « Un tour en ville, au bord de la mer, à eux de choisir. Ils pourront aussi emmener un proche ou un membre de leur famille », explique au Parisien, Danièle Carlier-Misrahi, élue rochelaise chargée de l’action sociale et de la cohésion sociale.

Des triporteurs conduits par des bénévoles

Crédit : Jossfoto/ iStock

Entièrement gratuite, cette initiative a connu un large succès lors des essais, en 2022, à tel point que La Rochelle a investi dans deux triporteurs. Ces derniers sont conduits par des bénévoles de l’association « À vélo sans âge », mais aussi des licenciés du club du Cyclo-Rochelais. « S’occuper d’eux, c’est leur apporter du plaisir, du bonheur », reconnaît Yves Mignonneau, un bénévole qui n’a pas peur de pédaler durant 3 ou 5 heures pour satisfaire les promeneurs.

Les bénévoles peuvent aussi compter sur les 17 jeunes en service civique afin de multiplier les balades. Une très bonne opération pour tisser des liens et sortir ceux qui le souhaitent de leur monotonie.