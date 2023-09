Un homme, traumatisé après avoir assisté à la césarienne de sa compagne, attaque l'hôpital et réclame... 604 millions d'euros

Avez-vous déjà vécu ou assisté à une césarienne ? Ce genre d'intervention chirurgicale, même si elle se termine généralement bien, peut laisser des souvenir douloureux. Si pour la plupart des parents, la naissance de leur enfant fait vite oublier tout le reste, les mauvais souvenirs sont bel et bien restés dans la tête de ce papa.

Une césarienne lors de laquelle l'utérus a été retiré

Cette histoire a été relatée par un magazine d'actualité américain. En 2018, un homme a assisté à la césarienne réalisée sur sa compagne. Les médecins ont donc procédé à l'accouchement en réalisant une incision au niveau du ventre. Mais ils ont également été contraints de retirer l'utérus.

Heureusement, l'opération s'est parfaitement déroulée, le bébé est né en bonne santé et la maman se portait bien également.

Une opération chirurgicale qui a traumatisé le jeune papa

Assister à cette opération chirurgicale a traumatisé ce papa qui n'a pas supporté de voir de si grandes quantités de sang. De plus, regarder les médecins recourir à une incision puis au retrait de l'utérus a été très impressionnant. Certaines personnes particulièrement sensibles ne peuvent supporter la vue du sang. D'autant plus lorsque c'est un proche qui se retrouve sur une table d'opération.

Il a porté plainte contre l'hôpital et réclamé 1 milliard de dollars de dommages

Traumatisé, cet homme a donc décidé de poursuivre l'hôpital dans lequel son épouse a donné naissance à leur bébé. Devant la justice, il a réclamé 1 milliard de dollars, ce qui correspond à environ 604 millions d'euros. Pour justifier sa plainte contre le Royal Women's Hospital de Melbourne, ce père de famille a affirmé que les médecins l'ont fortement encouragé à assister à cette fameuse césarienne. Ainsi, le plaignant estimait que cet établissement n'a pas rempli son devoir de soins envers lui en lui imposant cette intervention chirurgicale particulièrement marquante.

Avançant une réelle blessure psychologique, cet australien a même évoqué une maladie psychotique survenue après les faits. Et pour étayer sa plainte auprès de la justice, il a expliqué que cette pathologie a causé la fin de son mariage. Malheureusement pour lui, le juge chargé de traiter cette affaire peu commune a rejeté sa plainte. En effet, le magistrat l'a qualifiée d'un abus de procédure.

Le journal américain a également ajouté qu'un comité d'expert a estimé que "le degré d'atteinte psychiatrique résultant de la blessure alléguée du demandeur était trop faible."

Crédit photo : iStock

En France, on encourage les futurs papas à être présents pendant la césarienne

En France, une maman qui s'apprête à subir une césarienne peut demander à être accompagnée au bloc. Dans la plupart des cas, c'est le père de l'enfant qui est présent. Bien sûr, ce n'est pas une obligation. Mais les médecins invitent les futures mamans à partager ce moment de bonheur dans un contexte qui reste humain et familial. En effet, tout est mis en œuvre pour que ce moment soit agréable pour les jeunes parents.

De plus, le fait que le papa soit présent dès la naissance de l'enfant lui permet de participer aux premiers soins. Il peut d'ores et déjà le prendre dans ses bras, pratiquer un "peau à peau", l'habiller, lui donner son premier bain et son premier biberon. Ces moments privilégiés sont importants car ils permettent de commencer à tisser ce lien entre le père et son bébé. Et pendant ce temps, la maman reçoit ses soins en toute sérénité.