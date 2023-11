Cette médecin en soins palliatifs dévoile le plus grand regret des personnes en fin de vie, des mots bouleversants

Ce médecin en soins palliatifs a vu s'éteindre plus de 2000 personnes, et voici ce qu'elle a retenu. Explications.



Quels seraient vos derniers mots sur votre lit de mort ? On ne veut pas casser l’ambiance, mais ces dernières paroles peuvent parfois être bouleversantes.

Selon le média Ladbible, qui retrace l’histoire de Sarah Wells, médecin en soins palliatifs, ces derniers instants sont souvent brutaux. Alors qu’elle a vu plus de 2000 personnes s'éteindre, elle a récemment dévoilé les pires choses qu’elle a entendues lors des derniers instants de ses patients. Bonjour l’ambiance…



Le plus grand regret des patients est…

Spoiler : certains discours sont terrifiants, a indiqué la médecin. Après avoir travaillé plus de 20 ans en soins palliatifs, Sarah Wells, a confié au Telegraph le sujet qui revenait le plus sur les lits de mort : le regret. Selon la professionnelle, de nombreux malades se confiaient sur leurs regrets de ne pas avoir passé suffisamment de temps en famille, d’avoir passé trop de temps au travail ou encore de ne pas avoir passé suffisamment de temps en vacances avec ses proches.

Ainsi, elle a confié : "Leur plus grand regret est de ne pas passer suffisamment de temps avec leur famille." Elle a ajouté : "Personne n'a dit souhaiter passer plus de temps au bureau, et sacrifier du temps en famille pour obtenir une validation professionnelle est une source d'une immense tristesse".

Elle explique : “Je me souviens d'un médecin qui parlait de son regret de travailler pendant les fêtes de Noël et de reporter les vacances avec ses proches pour se consacrer à son travail.” Une vision de la vie qui l’a fait réfléchir sur ses propres envies : “Je ne suis pas du tout religieuse, mais ma croyance spirituelle en une vie après la mort a été renforcée par mon travail. Moi-même, je n'ai pas peur de mourir. Je comprends ce qui va se passer et je ferai en sorte d'être entourée des gens que j'aime, car ce métier m'a appris avant tout que nos relations avec les autres sont ce qui compte vraiment.”

Tout est dit !



