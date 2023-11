Cet homme ne se souvient plus où est garée sa voiture : elle est introuvable depuis une semaine

Crédit : Google Maps/ Voiture du septuagènaire en 2022

Avez-vous déjà oublié où se trouvait votre voiture ? C’est ce qui est arrivé à un septuagénaire en Ille-et-Vilaine. Sauf que cela fait plus d’une semaine…

Comment réagiriez-vous si vous n’arriviez pas à vous souvenir de l’emplacement où est garée votre voiture ? Vous avez beau chercher et remuer vos méninges, rien n’y fait ! C’est ce qui est arrivé à un septuagénaire à Fougères en Ille-et-Vilaine ce 31 octobre 2023.

Un appel à l’aide

Comme le rapporte le média France Live, un homme de 70 ans a été retrouvé désorienté dans les rues de la ville avant d’être hospitalisé. Problème : il n’arrive pas à se souvenir du lieu où il a garé sa voiture avant son épisode de perte de mémoire. Résultat : cela fait plus d’une semaine que sa famille recherche, en vain, sa voiture. Ainsi, sa famille lance un appel à l'aide pour localiser cette Renault Modus : "Le véhicule n'est pas en très bon état et peut paraître à l'abandon”, a indiqué la famille.

C’est notamment sur Facebook que sa nièce a partagé une étrange requête : "Mon oncle a été retrouvé complètement désorienté mardi 31 octobre par les pompiers Avenue du Général de Gaulle. À ce jour il ne se rappelle plus de rien et nous sommes à la recherche de sa voiture. Une MODUS de couleur marron et dont la plaque commence par AN-361… Le véhicule n'est pas en très bon état et peut paraître à l'abandon." Un message aux allures de “bouteille à la mer” pour les proches de l’homme âgé de 74 ans.

Bien entendu, la police est informée de la situation et cherche également la voiture dans la ville. Sans espoir. À ce jour, la famille craint un vol ou une dégradation du véhicule.