Elle est agressée sexuellement dans les airs pendant... un saut en parachute

Une femme aurait été victime d'une agression sexuelle dans les airs, en Tunisie.

Elle en garde un « souvenir horrible ».

Michelle Wilson, une touriste britannique de passage en Tunisie où elle profitait de ses vacances en famille, aurait été agressée sexuellement dans... les airs, alors qu'elle effectuait un saut en parachute. Cette agression aurait eu lieu dans la ville touristique de Sousse, située à 143 kilomètres au sud de la capitale, Tunis.

Crédit photo : DR

Agressée sexuellement dans les airs

Âgée de 52 ans, Michelle, mère de trois enfants, a raconté cette effroyable expérience à nos confrères britanniques du Sun, précisant avoir subi des attouchements de la part de l'opérateur qui l'accompagnait dans ce saut en parachute ascensionnel.

Celui-ci se serait ainsi collé à elle puis l’aurait « tripotée » durant cette sortie dans les airs. « Je me suis sentie violée, sale et j’avais peur », a-t-elle ainsi déclaré au célèbre tabloïd anglais.

À l'origine, Michelle devait effectuer ce saut en tandem avec une amie, mais les conditions climatiques (avec un fort vent défavorable) l'ont contrainte à faire ce vol, accompagnée d'un opérateur.

Les choses avaient pourtant bien démarré pour la mère de famille, qui pensait passer un moment inoubliable. Il faut dire que le cadre idyllique du saut, en survol de la plage, avait tout de l'activité de rêve pour Michelle, sa fille de 17 ans et ses jumeaux de 16 ans. Mais une fois dans les airs, le saut s'est transformé en cauchemar.

« Je sentais qu’il (l'opérateur n.d.l.r) tirait sur l’arrière de mon bas de bikini et il tirait sur la sangle. Il devait resserrer le harnais pour me rapprocher de lui (...) Ses jambes étaient à cheval autour de moi, il avait une main sur le parachute, et l’autre non. Puis je l’ai senti toucher ma jambe », a raconté la quinquagénaire.

« Il me tripotait, faisait des mouvements de va-et-vient en moi et me parlait en arabe. Je le sentais se coller contre moi. Je me cambrais sans cesse. Je me sentais violée, sale et j’avais peur », a-t-elle poursuivi.

Crédit photo : DR

Crédit photo : DR

Crédit photo : DR

Crédit photo : DR

Une fois cette session de parachute achevée, Michelle s'est effondrée et a éclaté en sanglot. Profondément meurtrie, elle a tout de même trouvé la force de prévenir immédiatement le directeur de la base nautique, où elle se trouvait, puis elle est allée porter plainte à la police.

Sans en avoir la certitude, Michelle croit savoir que son agresseur - un jeune homme d'une vingtaine d'années - a été arrêté depuis.

« C’était une expérience horrible et j’avais très peur. Je me sentais impuissante, suspendue dans les airs », a déploré la mère de famille.

Et de conclure : « En tant que femmes, vous vous attendez à un peu de plaisanterie de la part des hommes dans ces pays, mais ce n’était pas une plaisanterie, c’était une agression sexuelle ».