Il se fait greffer un diamant à deux millions de dollars dans l'oeil et fait sensation sur les réseaux sociaux

Slater Jones, un Américain de 23 ans, a opté pour une prothèse oculaire très bling-bling pour remplacer son œil manquant. Un look «tape-à-l’œil» qui lui a valu d’être comparé à un méchant de James Bond.

La science fait parfois des miracles. Preuve à l’appui : en septembre dernier, un homme souffrant de cécité a pu recouvrer la vue en se faisant greffer une dent.

De l’autre côté de l’Atlantique, Slater Jones, un Américain de 23 ans ayant perdu son œil droit, a dépensé une fortune pour obtenir une prothèse oculaire pour le moins originale.

Ce créateur de bijoux originaire de l’Alabama s’est associé à John Imm, expert en prothèses oculaires, pour se faire incruster un diamant de deux millions de dollars (environ 1 724 180 d’euros).

Crédit Photo : Instagram/artificialeyesbyjohnimm

« J’ai fabriqué environ 10 000 yeux artificiels au cours des 32 dernières années pour des patients âgés de 6 semaines à 101 ans », a indiqué l’oculariste à propos de sa création sur son compte Instagram.

Avant d’ajouter :

« Cet œil artificiel est le plus précieux en termes de matériaux. Il s’agit d’un diamant de deux carats (…) ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par DIAMOND EYE (@iamdiamondeye)

Une prothèse oculaire qui fait sensation sur la toile

Ce dispositif très éblouissant est devenu viral sur les réseaux sociaux. Celui-ci a fait réagir les internautes qui n’en reviennent pas.

Dans la session commentaire, un utilisateur compare Slater Jones à un méchant de James Bond. Un look qui fait penser à celui de Zao, l’un des adversaires de 007 vu dans « Meurs un autre jour ».

Crédit Photo : Publicity Picture

Une autre personne se demande s’il est possible d’obtenir une prothèse oculaire en or.

Selon le DailyMail, le vingtenaire a commencé à perdre la vue de l’œil droit à l'âge de 17 ans, après avoir contracté une toxoplasmose, une maladie infectieuse causée par un parasite microscopique. Dans le pire des cas, cette affection peut entraîner une perte de vision. C’est ce qui est arrivé à Slater Jones.

Crédit Photo : Publicity Picture

Selon ses dires, il a subi plusieurs interventions chirurgicales pour préserver sa vue, sans succès. Il a alors pris la décision de se faire greffer une pierre précieuse dans l'œil lorsqu'il est devenu évident que celui-ci ne pouvait pas être sauvé.

« J'ai perdu mon œil, mais cela a apporté une nouvelle lumière à ma vie », a-t-il confié à propos de cet accessoire unique.

Les goûts et les couleurs…