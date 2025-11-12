Ses lèvres sont devenues tellement grosses que les médecins refusent de lui faire de nouvelles injections

Andrea Ivanova

Connue pour avoir les plus grosses lèvres au monde, l’influenceuse Andrea Ivanova rencontre un problème de taille : ses médecins refusent désormais de lui faire de nouvelles injections.

Aujourd’hui on vous reparle d’Andrea Ivanova, une influenceuse bulgare de 28 ans, qui a dépensé environ 23 000 euros pour avoir les plus grosses lèvres du monde.

Depuis sept ans, cette ancienne étudiante en philosophie s’injecte tous les mois des produits de comblement pour obtenir une bouche XXL.

Andrea IvanovaCrédit Photo : Andrea Ivanova / Instagram

Ce n’est pas tout. La jeune femme a aussi eu recours à la chirurgie esthétique pour modifier son apparence.

Augmentation mammaire, remplissage du menton, botox… La vingtenaire a multiplié les interventions pour se sentir belle.

Une bouche XXL devenue un handicap

Si la starlette n’en a pas encore fini avec le bistouri, son obsession pour les injections n’est pas sans risque sur sa santé. D’autant plus que la starlette peine à trouver des médecins qui acceptent de la soigner.

Il y a quelques mois, Andrea a souffert de « douleurs intenses » à cause d’une dent cassée. Le hic ? Après avoir consulté plusieurs dentistes, l’influenceuse n’a pas réussi à résoudre son problème.

Andrea IvanovaCrédit Photo : Andrea Ivanova / Instagram

« Ils m’ont simplement dit qu’ils ne voulaient pas s’occuper de ma dent parce que j’avais des lèvres trop pulpeuses. Il est clair qu’ils éprouvent du dégoût et se moquent de moi », a déclaré la principale concernée.

Elle se heurte au refus des médecins

En parallèle, l’influenceuse est confrontée à une autre difficulté : certains chirurgiens refusent désormais de gonfler ses lèvres.

« Tous les médecins esthétiques de ma ville ne veulent plus me faire de nouvelles injections », assure-t-elle.

Selon les professionnels de santé, de nouvelles injections pourraient déclencher une nécrose. Autre raison : beaucoup d’entre eux s’inquiètent pour leur réputation, confie Andrea.

Andrea IvanovaCrédit Photo : Andrea Ivanova / Instagram

Alors qu’elle payait environ 170 euros pour cette intervention, elle dépense dorénavant 500 euros en passant par un médecin situé dans une autre ville.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la jeune femme ne se laisse pas décourager par cette charge financière et par les mises en garde de ses proches, qui estiment que sa bouche est assez volumineuse.

« Je n’abandonnerai jamais l’augmentation des lèvres. Ma famille n’apprécie pas ces interventions, qu’elle considère comme nocives, mais elles sont importantes pour moi », a-t-elle confié.

Avant d’ajouter :

« Je n'ai eu aucune réaction allergique aux produits de comblement jusqu'à présent, car mon corps les tolère bien. Mon nouveau médecin ne voit pas d'inconvénient à m'en administrer davantage, je continuerai donc à le consulter. Si je dois aller à l'étranger à l'avenir, je le ferai. Je n'arrêterai jamais ».

Le ton est donné !

Source : Mirror
