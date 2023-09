Du haut de ses 117 ans, cette Brésilienne dévoile le secret pour avoir une longue vie

Au Brésil, une femme qui prétend être la doyenne de l’humanité vient de célébrer son 117e anniversaire en compagnie de sa petite sœur âgée de 107 ans.

Cicera Maria dos Santos serait-elle en passe de devenir la femme la plus âgée au monde. En effet, cette Brésilienne a célébré son 117e anniversaire, ce samedi 23 septembre, en compagnie de ses proches et de sa petite sœur Josefa âgée de 107 ans

Crédit Photo : Newsflash

Comme le précise le Daily Mail, la supercentenaire serait née 1906, soit un an avant la nouvelle doyenne de l’humanité, l’Américano-espagnole Maria Branyas Morera, qui a fêté ses 116 ans le 4 mars dernier.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la vieille femme a passé une agréable journée avec sa famille et son entourage. Elle a eu droit à un magnifique gâteau coloré et autres petites pâtisseries. Mais ce n’est pas tout ! Elle a également reçu une salve d’applaudissements de la part de tous ses invités.

Crédit Photo : Newsflash

Crédit Photo : Newsflash

La supercentenaire dévoile son secret de longévité

Dans une interview accordée à un média local, Cicera Maria et sa sœur ont déclaré que le secret pour avoir une longue vie résidait dans la foi et la nourriture saine : «Il faut manger des haricots, du maïs, du manioc et des pommes de terre», a indiqué la cadette de la fratrie.

Selon le journal britannique, Cicera Maria a vécu dans la campagne brésilienne pendant la majeure partie de sa vie, où elle vendait du poulet sur le marché local de Paraiba, un État situé au nord-est du pays.

Cicera Maria (à droite) et Josefa. Crédit Photo : Newsflash

Ruan, le petit-fils de Josefa, a révélé que sa grand-tante «descendait de personnes qui ont été réduites en esclavage». À noter que l’esclavage au Brésil a été pratiqué du milieu du XVIe siècle jusqu'à son abolition dans les années 1860.

Pour le moment, on ne sait pas si Cicera ou sa famille ont l'intention de contacter Guinness World Records pour qu'elle devienne officiellement la «femme la plus âgée du monde».