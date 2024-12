Cette clinique de Toulouse vous paye 5 000 euros pour... rester allongé pendant 10 jours

Pour les besoins d'une étude, une clinique toulousaine cherche des volontaires et est prête à les payer grassement.

Si vous êtes du genre aventureux et que vous souhaitez faire évoluer la science, tout en cherchant à vous faire un peu d'argent, nous avons peut-être trouvé ce qu'il vous faut.

Une clinique de Toulouse (Haute-Garonne) cherche en effet des volontaires pour effectuer de drôles d'expérimentations, avec un beau chèque à la clé.

5 000 € pour rester allongé ou être immergé

Le Medes, la clinique du spatial située dans la « ville rose », s'apprête ainsi à se lancer dans une nouvelle étude portant sur les effets de l’impesanteur (synonyme d'apesanteur). Et pour les besoins de cette dernière, l'établissement est à la recherche de candidats susceptibles de participer à une grande expérience, prévue pour le premier semestre de l'année prochaine (de février à avril 2025). Ces volontaires seront rémunérés à hauteur de 5 000 euros.

Réalisée à l'initiative de l’Agence spatiale européenne et du Centre national d'études spatiales (Cnes), cette étude entend comparer deux modèles de simulation des effets de l'impesanteur. D'abord l'alitement anti-orthostatique, puis l'immersion sèche. Dans le premier cas de figure, les volontaires resteront allongés pendant 10 jours avec le corps incliné à -6%. Dans le second, en revanche, les « cobayes » seront enveloppés dans une bâche puis placés à l'intérieur d'une baignoire (photo ci-dessous), pour une durée similaire.

Crédit photo : Medes

Les participants seront tirés au sort au préalable pour savoir s'ils intégreront le groupe « alitement » ou le groupe « immersion sèche ».

En tout, l'étude va durer 21 jours et sera divisée en 3 temps. Les 5 premières journées seront ainsi destinées aux prises de mesures de base. Viendront ensuite les 10 jours d'immersion et d'alitement et, enfin, 5 jours de nouvelles mesures post-simulation.

Pour les profils recherchés, notez que le Medes cible des candidats uniquement masculins, âgés de 20 à 40 ans et mesurant entre 1,65 m et 1,80m. Leur IMC (Indice de masse corporelle) doit se situer entre 20 et 26 kg/m3. Ces volontaires doivent par ailleurs être en bonne forme physique et ne pas avoir d'allergie, ni de restriction alimentaire.

Les personnes intéressées devront d'abord s'inscrire en ligne. Après cette première étape et si leur profil correspond bien aux critères recherchés, elles passeront ensuite deux entretiens téléphoniques suivis d'une visite médicale.