Selon une étude, voici l'heure idéale pour aller se coucher et éviter les problèmes de santé

Vous rêvez d’avoir une santé de fer ? Alors, ayez un sommeil de plomb ! Voici l’heure idéale pour s’endormir et être en bonne santé, selon la science.

Vous l’ignorez peut-être, mais le sommeil, joue un rôle important dans la santé globale de l’organisme. En clair, plus vous dormirez bien, plus vous serez en bonne santé. Selon une étude menée par la Société européenne de cardiologie et publiée dans la revue European Heart Journal, il existerait une heure idéale pour s’endormir afin de limiter les risques de maladies cardiovasculaires.



Image d'illustration - Crédit : iStock

L’heure parfaite pour s’endormir, selon la science

Ni trop tôt, ni trop tard, selon le rapport, leur idéale pour sombrer dans les bras de Morphée serait entre 22h et 23h. L’étude indique que les personnes qui se couchent entre 23h et minuit présentent un risque de problèmes cardiovasculaires plus élevé, à hauteur de 12%. Et les personnes qui se couchent trop tôt, soit avant 22h, peuvent aussi voir les risques de maladies augmenter. Hallucinant, n'est-ce pas ?

Pour obtenir ce résultat, les chercheurs ont analysé les résultats de plus de 88 026 personnes, âgées environ de 61 ans. À noter que 58% des participants étaient des femmes. Le sommeil de ces personnes a été analysé pendant plus de cinq ans. Oui, c'est long, mais utile ! Conclusion : le taux le plus faible de maladies cardiovasculaires était remarqué chez les personnes qui se couchaient généralement entre 22h et 23h.

Image d'illustration - Crédit : iStock

L’étude révèle également que les effets d’un coucher trop tardif avaient plus de dégâts chez les femmes que chez les hommes. La faute à la différence entre les rythmes circadiens des hommes et des femmes. Et oui, les femmes nécessiteraient de plus de sommeil que les hommes. La raison ? En raison de leurs hormones, notamment en période de cycle menstruel, le rythme circadien peut être perturbé, ce qui expliquerait ce besoin plus important de sommeil.

Vous l’aurez compris, il ne faut ni se coucher trop tôt, ni trop tard, mais l’heure idéale reste entre 22h et 23h.

Vous êtes désormais prévenus !