Une femme bat un record du monde avec ses cils qui mesurent... 12 centimètres de long

You Jianxia est une Chinoise âgée de 54 ans qui possède une particularité étonnante puisqu’elle a les cils les plus longs du monde. En effet, ses cils mesurent plus de 12 centimètres de long alors que généralement, les cils mesurent moins d’un centimètre.

À première vue, ses cils ressemblent à des cheveux puisqu’ils descendent le long du visage de la femme, jusqu’à atteindre ses lèvres inférieures.

Crédit photo : Guinness World Records

Au fil du temps, ses cils grandissent de plus en plus et ne s’arrêtent jamais de pousser, donc ils pourraient être encore plus longs d’ici les prochaines années. En mai 2021, son plus grand cil mesurait 20,5 centimètres de long.

« J’ai réalisé pour la première fois que mes cils poussaient en 2015. Ils continuent de pousser lentement, devenant de plus en plus longs. J’ai consulté des professionnels de santé pour savoir pourquoi mes cils sont plus longs que ceux des autres. Le médecin n’a pas pu l’expliquer et il a estimé que c’était vraiment étonnant », a déclaré You Jianxia.

Elle possède des cils de 12 centimètres de long

Si You Jianxia n’a reçu aucune explication médicale à sa particularité physique, elle suppose que la longueur de ses cils pourrait être dûe à une intervention divine. Cette pensée lui est venue pour la première fois au retour d’une retraite passée dans la nature pendant 18 mois.

« Je n’arrêtais pas de me demander pourquoi j’avais des cils aussi longs, a-t-elle expliqué. Puis je me suis souvenue que j’avais passé plus de 480 jours dans la montagne, il y a des années. Alors, je me suis dit que mes cils devaient être un cadeau offert par le Bouddha. J’ai également essayé de trouver des raisons scientifiques, comme des gènes ou autre chose. Cependant, aucun membre de ma famille n’a de longs cils comme moi, donc on ne peut pas l’expliquer. »

Crédit photo : Guinness World Records

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, ses longs cils n’impactent pas sa vie quotidienne.

« Grâce à mes cils naturellement longs, je n’ai pas besoin de porter de fard à paupières ou d’eye-liner. Mes longs cils naturels agissent comme un long trait d’eye-liner. Parce que mes cils sont naturels, je trouve qu’il est facile de me laver le visage et de vaquer à mes occupations quotidiennes. Ils tombent et repoussent. Parfois ils se cassent si vous les tirez négligemment », a déclaré You Jianxia.

Les cils les plus longs du monde

Aujourd’hui, la Chinoise a fait de cette particularité une force car elle affirme vouloir être la championne des « beautés différentes », comme les femmes qui ont les ongles ou les cheveux les plus longs du monde. Cette beauté unique rend You Jianxia particulièrement heureuse.

Crédit photo : Guinness World Records

Avec cette particularité incroyable, cette femme détient le record des plus longs cils au monde. Elle a officiellement obtenu ce titre par le Guinness des records le 28 juin 2016 et depuis, elle n’a trouvé aucun concurrent. Avant elle, ce record était détenu par un homme nommé Stuart Miller, dont les cils mesuraient 6,6 centimètres de long.