Cette femme de ménage qui travaille nue pour 56 euros de l'heure se confie sur les dérives de son travail

Lottie est une femme de ménage pas comme les autres puisqu'elle exerce son travail totalement nue. La raison ? Elle suit la volonté de ses clients et cela lui permet de gagner plus d'argent.

Lottie Rae est âgée de 32 ans et est femme de ménage. Cependant, elle n'est pas comme les autres puisqu'elle nettoie les maisons de ses clients complètement nue. Lottie est tombée sur cette profession alors qu'elle cherchait un travail pour gagner plus d'argent tout en rencontrant de nouvelles personnes et en essayant de nouvelles choses.

“Je cherche toujours des moyens de gagner de l’argent supplémentaire et j’aime bien être nue, alors je me suis dit que j’allais essayer", a-t-elle déclaré.

Crédit photo : SWNS

Elle a commencé son activité en 2017 afin de gagner de l’argent supplémentaire. Au fil des années, elle estime avoir réussi à accumuler plusieurs milliers d’euros puisqu’elle gagne 50 livres par heure, soit environ 56 euros.

“Un de mes clients, chez qui je suis allée trois fois, avait la maison la plus sale que j’ai jamais vue de ma vie. Mais quand je suis arrivée, il ne voulait pas que je nettoie. Il n’était ni effrayant ni pervers, il voulait juste de la compagnie”, raconte-t-elle.

Elle travaille complètement nue

La raison pour laquelle elle fait le ménage nue ? Il s'agit d'une volonté de ses clients et d'une spécificité de son travail. Ses clients sont des naturistes ou des personnes qui recherchent de la compagnie. Mais Lottie a déjà rencontré des hommes malveillants qui voulaient qu'elle fasse plus que du ménage.

“Il y a pas mal de gens qui sont effrayants comme des hommes qui partent du principe qu’ils obtiendront autre chose que du ménage. Il est clair que je suis juste là pour nettoyer, mais ils diront que d’autres femmes de ménage ont été strip-teaseuses ou leur ont fait des massages. L’argent a certainement aidé. Je ne le ferais pas si je ne recevais pas autant d’argent en retour."

Crédit photo : SWNS

Depuis qu'elle exerce cette profession, Lottie a rencontré de nombreuses personnes : des nudistes qui ont trouvé son activité normale, des personnes en déplacement ou d’autres qui veulent essayer des services différents.