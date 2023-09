Elle achète pour 23€ une robe de créateur qui vaut 6000€, sa vidéo devient virale

Alors qu’elle faisait du shopping chez Goodwill, une enseigne de don, une femme a trouvé la robe de mariée parfaite pour seulement 23€, alors qu’elle en vaut 5800€.

Elle n’est pas encore fiancée, mais elle a déjà trouvé sa robe de mariée. Emmali Osterhoudt faisait récemment ses courses dans l’enseigne d’occasion et de don américain Goodwill. Alors qu’elle traversait les rayons, la jeune femme est tombée sur une merveille : une robe de mariée signée Galia Lahav, qui vaut 6200$ soit environ 6000€. Une robe qui était vendue pour la modique somme de 25$ soit environ 23€.

Une robe d’exception

Emmali Osterhoudt n’en croyait pas ses yeux et n’a pas hésité à l’acheter. Quelques jours plus tard, la jeune femme a partagé sa trouvaille dans une vidéo publiée sur TikTok. Ainsi, elle déclare : "Je fais cette vidéo parce qu'aujourd'hui, j'ai trouvé ma robe de mariée chez Goodwill pour 25 $, et elle me va comme un gant. Elle est magnifique. Je l'ai trouvée en ligne et le prix initial est d'environ 6 200 $. C'est de Ghalia Lahav. Paris Hilton, sa robe de mariée la plus récente était de cette marque."

#galialahavbride #goodwill @emmalifaith Im so freaking excited about this find, i may not even use it when it comes to the day because im not getting engaged or married for awhile but maybe its fate lol also jlo has worn this brand as well #galialahav #weddingdress @Galia Lahav original sound - Emmali

La réaction des internautes

Forcément, la vidéo est très vite devenue virale et a récolté des millions de vues. Face à ce buzz, la jeune femme a fait une autre vidéo : "Donc, la vidéo sur la robe a complètement explosé et je ne m'attendais pas à ce qu'elle prenne une telle ampleur". Elle en a profité pour préciser l’adresse de l’enseigne : "C'est à Birmingham, en Alabama, dans la région de Green Springs – Il n'y avait rien d'autre que la robe."

Alors que certains internautes lui ont proposé de lui racheter la robe, Emmali a été directe : “Je n’ai aucune intention de la vendre. J'ai l'intention de le porter le jour de mon mariage le moment venu. J'espère que je pourrai rentrer dedans d'ici là."

C’est ce que l’on appelle avoir de la chance.