Elle se marie à une femme atteinte d'un cancer en phase terminale, avant de découvrir... qu'elle a tout inventé

Dans une vidéo TikTok, une internaute a raconté qu’elle était mariée à une femme qui prétendait avoir un cancer, ce qui était faux. Elle a découvert la supercherie en regardant l'adaptation cinématographique d'un livre très connu.

Sur TikTok, Yaya Kampen a raconté une histoire étonnante qui a été un vrai traumatisme pour elle. L’internaute était mariée à une femme qui disait être atteinte d’un cancer.

Quand elles se sont rencontrées, cette dernière prétendait déjà être gravement malade, donc les deux femmes ont décidé de se marier rapidement, car les jours étaient comptés.

Crédit photo : @yayakampen

Cependant, l’ex-femme de Yaya n’avait pas du tout de cancer et simulait sa maladie. Pour inventer cette histoire, elle s’était inspirée d’un livre très connu, qui n’était autre que « Nos étoiles contraires », de John Green. Ce roman raconte l’histoire de deux adolescents atteints d’un cancer qui tombent amoureux l’un de l’autre.

Sa femme simulait un cancer

Yaya ne connaissait pas du tout cette histoire, jusqu’à ce qu’elle aille au cinéma pour voir le film. C’est à ce moment-là qu’elle a commencé à avoir des doutes.

« À l’époque, j’étais mariée à quelqu’un qui était en train de mourir d’un cancer des os en phase terminale, a expliqué Yaya dans sa vidéo. Elle n’avait plus que quelques mois à vivre. Mais en regardant le film, j’ai réalisé que l’intrigue était quasiment identique à la vie de ma femme. Avant notre mariage, on ne se connaissait pas depuis très longtemps parce qu’elle était en train de mourir d’un cancer. Mais la coïncidence était trop grosse à mes yeux. »

Soupçonneuse, Yaya a décidé de lire le livre dans son entièreté. Devant toutes les similitudes entre l’histoire et sa vie, elle a eu un véritable choc.

« Même les phrases écrites dans le livre, elle les utilisait quotidiennement, a expliqué Yaya. C’est donc cette histoire qui l’a inspirée à simuler un cancer des os en phase terminale, mais c’est également l’adaptation en film qui m’a mis la puce à l’oreille afin de prouver qu’elle me mentait au sujet de sa maladie. »

En découvrant cet énorme mensonge, Yaya a décidé de se séparer de son ex-femme.

Un syndrome peu connu

Cette vidéo est rapidement devenue virale sur TikTok et de nombreux internautes ont été choqués par cette déclaration. Dans une seconde vidéo, Yaya a alors expliqué pourquoi son ex-femme simulait un cancer. Si elle n’était pas atteinte de cette maladie, elle souffrait du syndrome de Münchhausun, qui pousse les malades à simuler une maladie ou un traumatisme afin d’attirer la compassion et l’attention des autres.

Aujourd’hui, Yaya n’a plus de contact avec son ex-femme, mais elle espère qu’elle va bien et qu’elle a reçu toute l’aide dont elle avait besoin. De son côté, Yaya se reconstruit peu à peu grâce à ses proches et sa nouvelle compagne… qui est en parfaite santé.