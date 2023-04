Cette femme interdit à son mari de sortir de leur domicile car il est... « trop beau »

Une Mexicaine a fait parler d’elle sur la toile après avoir avoué qu’elle empêchait son époux de sortir de leur maison.

La jalousie maladive et la possessivité poussent parfois certains d’entre nous à adopter des comportements extrêmes avec leur partenaire.

Illustration avec une Mexicaine qui a récemment fait le buzz sur les réseaux sociaux après avoir avoué, au cours d’une interview, qu’elle interdisait à son mari de sortir du domicile conjugal parce qu’il est « trop beau ».

En d’autres termes, elle « séquestre » son époux car elle ne veut pas qu’une autre femme lui vole.

Une méthode pour le moins radicale qu’elle a accepté d’évoquer au micro d’un tiktokeur mexicain dans une séquence devenue virale (voir ci-dessous).

Crédit photo : @icefire_oficial / Capture d'écran TikTok

Pour ne pas que les autres femmes lui volent son mari, elle lui interdit de sortir

Dans cette vidéo visionnée par plus de 55 millions de personnes, le couple aborde ainsi sa relation et la femme explique d’abord à quel point son mari est beau. Une beauté qui, selon elle, provoquerait la jalousie de la gent féminine.

« Elles m’envient à cause du beau mari que j’ai », explique-t-elle ainsi sérieusement, redoutant un « vol » de mari.

Invité à commenter cette situation, ce dernier confirme l’interdiction que sa femme lui inflige.

« C’est une chose qu’elle m’a toujours dite, que je suis très beau. C’est pour ça qu’elle ne me laisse pas sortir », indique ainsi cet homme qui précise que cette situation lui a fait perdre tous ses amis.

On apprend par ailleurs qu’il ne travaillerait plus à cause de la jalousie maladive de sa femme, laquelle est donc la seule à gagner sa vie et à subvenir aux besoins du couple.

Certains internautes doutent néanmoins de la véracité de leurs propos et bon nombre d’entre eux dénoncent une mise en scène destinée à faire le buzz.

Chacun se fera son avis.