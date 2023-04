Cette femme est totalement soumise à son mari, à tel point qu'elle l'autorise à la tromper

En plus d’être une femme au foyer assumée, Monica Huldt autorise son mari à la tromper. Une façon de penser qui ne fait pas l’unanimité chez les proches de la jeune femme.

Alors que la tromperie est généralement condamnée dans la plupart des couples, Monica Huldt est une femme qui n’est pas du tout jalouse. Âgée de 37 ans, Monica est une Suédoise qui s’est installée aux États-Unis pour vivre avec John, son mari.

Cette femme au foyer est totalement dévouée à son époux puisqu’elle explique consacrer 98% de son temps à ce dernier, selon des propos accordés à une interview pour Love Don't Judge.

Pendant que John part travailler, Monica s’occupe de toutes les tâches ménagères de la maison. Elle prend également soin de son apparence pour lui plaire et fait toujours passer son époux en premier. Un mode de vie qu’elle assume puisqu’elle revendique fièrement son droit d’être femme au foyer, malgré les reproches de son entourage.

“D’aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours eu un côté soumis et j’ai toujours été attirée par les hommes affirmés et dominants. Je veux que les gens que j’aime se sentent bien. Je ne suis pas une petite fille sans défense. C’est juste qu’il a une certaine assurance et que j’aime ça chez un homme”, a-t-elle expliqué.

Elle autorise son mari à la tromper

Mais Monica ne s’arrête pas là car en plus d’être femme au foyer, elle autorise son mari à la tromper. Selon elle, sa décision est avant tout une preuve de sa confiance totale envers John.

“Au fond de mon coeur, je sais qu’il m’aime car il rentre tous les soirs à la maison. Il prend très bien soin de moi”, a-t-elle déclaré.

Crédit photo : Love Don't Judge

Un mode de vie qui ne déplaît pas à ce dernier : “C’est un luxe que j’ai et la plupart des hommes souhaiteraient probablement l’avoir. Quand on regarde les autres mammifères, on voit que le mâle alpha se reproduit généralement avec toutes les femelles. Dès lors, nous sommes plus détendus car je peux avoir tout ce que je désire et je pense que ça fait de moi un meilleur mari.”

Bien que Monica reçoive de nombreuses critiques sur sa façon de se soumettre à son mari, elle affirme être heureuse comme ça et ne changerait pour rien au monde.