Cette grand-mère refuse de s'occuper du bébé de sa fille à moins d'être payée 20 dollars de l'heure, les internautes la félicitent

Sur Reddit, une femme âgée de 29 ans a partagé une histoire pour le moins édifiante. Sa mère refuserait de s’occuper de son bébé à moins d’être payée et les internautes auraient plus tendance à soutenir la grand-mère.

Crédit photo : iStock

L’arrivée d’un enfant dans une vie de famille peut tout chambouler et toute votre organisation doit tourner autour de ce petit bambin qui vient de naître. Et la question qui revient sans cesse dans la tête des nouveaux parents est la suivante : qui va s’occuper du bébé quand on doit aller travailler ?

La plupart des parents font appel à des nounous et des baby-sitters, et pour les plus chanceux d’entre eux, les grands-parents peuvent être disponibles de temps en temps. L’avantage avec les grands-parents, c’est qu’on ne débourse pas d’argent, normalement.

En effet, on ne s’attend jamais à ce que papy ou mamie demande à être rémunéré pour passer du temps avec leurs petits-enfants. Pourtant, c’est bien ce qui est arrivé à une jeune maman américaine, âgée de 29 ans, qui a partagé son histoire sur Reddit.

La grand-mère demande un salaire

Dans sa publication, elle explique qu’elle et son compagnon ont un travail à temps plein et aucun d’entre eux ne peut se permettre d’avoir un congé pour s’occuper de leur bébé à la maison. Voulant économiser de l’argent sur la garde du bébé, elle a alors demandé à sa mère si elle pouvait faire office de babysitter.

Crédit photo : iStock

Or, la grand-mère a tout bonnement refusé, à moins d’être payée 20 euros de l’heure, arguant qu’elle était trop vieille et qu’elle avait déjà élevé ses enfants : “Ma mère, qui a 64 ans, a toujours été femme au foyer depuis 1992 et n’a jamais vraiment travaillé. Elle m’a aussi dit que si je voulais tellement avoir ce bébé, j’aurais dû m’organiser pour pouvoir rester chez moi pour prendre soin du bébé pendant que mon mari allait travailler pour ramener l’argent à la maison comme une famille traditionnelle. Si mon père a pu le faire pour deux, alors nous pourrions le faire”.

Elle se demande alors si elle a le mauvais rôle d’attendre que sa mère, “qui reste à la maison toute la journée, puisse s’occuper de mon bébé pendant que mon compagnon et moi essayons d’équilibrer nos finances”.

Dans les commentaires, de nombreux internautes de Reddit ont préféré soutenir la grand-mère qui est dans son droit. Ils reprochent à la mère de ne pas avoir pris ses dispositions financières pour s’assurer de payer pour la garde de son bébé, quelles que soient les circonstances.