Atteinte de trisomie 21, elle donne naissance à un bébé souffrant de la même maladie et l'élève en tant que mère célibataire

Aux États-Unis, une femme atteinte de trisomie 21 a donné naissance à un petit garçon souffrant de la même maladie. Malgré les difficultés, cette maman célibataire fait tout son possible pour élever son fils dans les meilleures conditions avec l’aide de sa maman.

Il y a 27 ans, Lisa, une femme souffrant de trisomie 21, a donné naissance à un petit garçon prénommé Nic. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Lisa est une véritable battante. En effet, elle a assumé son rôle de mère célibataire et a affronté les défis avec son fils, qui est atteint de la même maladie qu’elle.

Crédit Photo : Patti White / Facebook

Comme le rapporte le site Brightside, Lisa est tombée enceinte à l’âge de 30 ans. À l’époque, elle était en couple avec un collègue, qui était également trisomique. Ce dernier était présent aux côtés de la jeune femme lors de l’accouchement, mais les deux amoureux ont mis fin à leur relation quelque temps plus tard.

De son côté, Patti, la mère de Lisa, a été choquée d’apprendre la grossesse de sa fille : «J’étais en train de consulter mes mails et il y avait un message de Lisa qui disait : ‘'Bonjour mama, je voulais juste t’appeler pour te dire que tu allais être grand-mère’’», a indiqué la mamie au site d’information.

Avant d’ajouter : «Beaucoup de gens, même des amis proches, m’ont dit ‘’ Patti, tu ne devrais pas accepter cela, tu peux faire une adoption ouverte et rester dans la vie du bébé».

Elle a choisi de s’installer près de sa fille et de l’aider à élever son fils, alors qu’elle venait de se remarier et qu’elle avait l’intention de voyager dans le monde entier.

Crédit Photo : Patti White / Facebook

Crédit Photo : Patti White / Facebook

Une petite famille soudée

Après l’accouchement, les deux femmes ont décidé de se répartir les rôles. Par exemple, Lisa changeait les couches de Nic et lui donnait son bain, sous la supervision de Patti. La jeune mère a allaité son bébé avant de passer au lait maternisé deux semaines plus tard.

Aujourd'hui âgé de 27 ans, Nic a été élevé en grande partie par sa grand-mère de 75 ans. Lisa habite dans un appartement voisin et maintient un lien étroit avec son fils, qui a subi une perte importante à l'âge de 5 ans lorsque son père a perdu la vie des suites d'une maladie cardiaque. Norm, le mari de Patti, que Nic appelait affectueusement papa, est malheureusement décédé en 2021.

Crédit Photo : Patti White / Facebook

Crédit Photo : Patti White / Facebook

Malgré les difficultés, la petite famille reste très soudée. Lisa et son enfant ont développé une magnifique complicité. Selon les dires de Nic, sa mère est une personne «aimante et attentionnée». Le jeune homme voue aussi une grande admiration à sa mamie, qui a toujours été présente pour lui : «Je me considère comme chanceux d'avoir deux mamans incroyables».

Crédit Photo : Patti White / Facebook