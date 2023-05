Cette influenceuse a mangé une partie de son genou et l'a partagée avec son compagnon

Après s’être faite opérer du genou, une influenceuse aurait décidé de le cuisiner et de le manger avec des spaghettis bolognaise.

Paula Gonu est une influenceuse âgée de 30 ans qui comptabilise 2 millions d’abonnés sur son compte Instagram. La jeune femme a récemment été opérée du genou suite à une blessure et pendant l’intervention, les médecins lui ont enlevé une partie du cartilage de son ménisque.

Crédit photo : @paulagonu

Selon les propos de Paula dans une vidéo publiée sur YouTube, le chirurgien lui aurait proposé de garder la partie de son genou retirée, ce qu’elle a accepté. Le cartilage a été stocké dans une petite boîte hermétique et donnée à Paula.

Elle mange son propre genou

Mais l’histoire ne s’arrête pas là puisque l’influenceuse a affirmé qu’elle avait mangé son genou. Elle l’aurait mélangé à des spaghettis bolognaise et aurait partagé ce plat avec son petit-ami. La raison ? Paula voulait remettre cette partie d’elle dans son corps. L’idée lui est venue après une discussion avec son petit-ami.

“Je lui ai dit que je voulais en manger parce que cela faisait partie de moi et que je devais le remettre dans mon corps. Ensuite, j’ai fait une bolognaise, je l’ai mis dedans et nous l’avons mangé. Je voulais pouvoir dire dans ma tête que j’ai mangé un morceau de mon propre ménisque”, a-t-elle expliqué.

Sa vidéo a beaucoup fait réagir et a laissé les internautes entre le dégoût et l’amusement. Paula a justifié son geste en déclarant que de nombreuses personnes n’hésitent pas à manger les os, le cartilage et les organes des animaux.