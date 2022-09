Cette maman pensait avoir un garçon, mais accouche de 3 filles et leur donne le même prénom masculin

Une femme a raconté l'histoire choquante que sa mère, sage-femme, lui a racontée un jour, à propos de l'accouchement de triplées à une patiente qui espérait des garçons - et elle a donné des noms intéressants aux bébés.

Choisir le nom parfait pour votre enfant peut s'avérer délicat, surtout si vous avez décidé de garder le sexe de votre bébé secret pendant votre grossesse et que vous n'êtes pas sûre du surnom qu'il vous faudra lui donner lorsque vous l'accueillerez dans le monde. Une femme vient de laisser les internautes bouche bée après avoir raconté une histoire de nom de bébé unique que sa mère, qui travaillait auparavant comme sage-femme, lui a racontée un jour.

Dans un post sur Quora, la personne anonyme originaire des États-Unis a expliqué que lorsque sa mère travaillait dans une salle d'accouchement, elle avait aidé une femme à accoucher de triplées. Elle affirme que la future mère souhaitait avoir un garçon et que le seul nom qu'elle avait choisi était un nom de garçon. Ainsi, lorsqu'elle a donné naissance à trois petites filles, elle a décidé de rester sur son choix de prénom et a donné aux trois filles le même prénom, avec de légères variations. Le prénom en question était Robert.

Un prénom, trois bébés

« Ma mère est une infirmière qui travaillait dans le service de travail et d'accouchement d'un hôpital du sud pendant mon enfance. Un soir, une femme très corpulente s'est présentée en travail et a été admise alors que ma mère commencer sa journée. Elle espérait avoir un fils et n'avait choisi qu'un prénom masculin, Robert. Malheureusement pour ses attentes, la jeune femme n'a pas eu de fils ce jour-là, elle a accouché de triplés filles. Compte tenu de ce revers, elle a décidé de s'en tenir à son plan. La première fille s'est appelée Robert, la deuxième Larobertet la troisième, Sharobert » peut-on lire sur le forum.

