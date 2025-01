Ce bébé né le 1er janvier 2025 porte un prénom encore jamais donné en France

Le premier bébé d’Alsace de l’année 2025 est né à 0h10 le 1er janvier dernier. En plus de cela, il a une autre particularité : il porte un prénom encore jamais donné en France.

Quand on attend un bébé, nous avons le choix entre des millions de prénoms. Certains parents préfèrent les prénoms modernes tandis que d’autres aiment les plus anciens, comme ce vieux prénom qui est revenu à la mode en 2024. Si certaines familles ne cherchent pas à se démarquer et préfèrent les prénoms populaires, comme ces prénoms masculins tendances en 2025, ce n’est pas le cas de Darya et Elvan, qui ont eu un bébé pour la nouvelle année.

Cela ne fait que quelques jours que nous sommes en 2025 et de nombreux bébés sont déjà nés en France. C’est le cas du fils de Darya et Elva, qui a deux particularités : en plus d’être né le 1er janvier, il porte un prénom qui n’a encore jamais été donné en France. Voici de quel prénom il s’agit.

Un prénom très rare

Ce petit garçon est né à 00h10 le 1er janvier 2025, à Strasbourg. En plus d’être le premier bébé né en Alsace cette année, il a un prénom extrêmement rare en France : Ashil. En effet, selon le référencement des prénoms lancé en 1900, ce prénom n’a encore jamais été donné en France. Si Darya et Elvan, les parents d'Ashil, ont eu cette idée, c’est pour plusieurs raisons, dont leurs origines ukrainiennes et turques.

“Nous voulions un prénom français qui sorte de l’ordinaire et qui s’écrit en cinq lettres, comme nos deux prénoms. Ashil s’est imposé car il fait référence à nos deux cultures différentes. C’est un prénom qui se prononce partout pareil”, ont-ils expliqué aux Dernières Nouvelles d’Alsace.

Officiellement, Ashil n’a jamais été donné en France. Cependant, il est important de noter que l’Insee ne recense les prénoms que lorsqu’ils ont été donnés au moins trois fois au cours d’une même année. Ainsi, il se peut qu’il existe d’autres Ashil en France, mais ce prénom reste extrêmement rare. À l’inverse, les variantes de ce même prénom sont plus répandues, comme Achille, Achilles, Achil et Achile. Une nouvelle orthographe qui pourrait inspirer les futurs parents.