Cette maman va devenir aveugle parce qu'elle s'est fait tatouer les yeux malgré les avertissements de ses enfants

Anaya Peterson, étudiante en droit à Belfast et mère de cinq enfants, perd peu à peu la vue et est incapable de voir les traits des visages à distance. La raison ? Elle s’est fait tatouer les yeux en bleu et en violet, malgré les avertissements avisés de sa fille de 7 ans qui l'avait prévenue qu'elle prenait un grand risque.

Crédit : inkedup_britishjamaican / Twitter

Malheureusement, Anaya, 32 ans, de Belfast, n'a pas eu de chance, car la modification des yeux l'a laissée hospitalisée et risque de la rendre définitivement aveugle après une réaction présumée à l'encre des globes oculaires. Cette fanatique de la modification corporelle s'est fait tatouer le globe oculaire droit en bleu en juillet 2020 et, bien qu'elle ait souffert de maux de tête et de sécheresse oculaire dans le cadre du processus de guérison, elle a choisi de se faire teindre l'œil gauche en violet plus tard dans l'année, en décembre. La mère de cinq enfants, a été inspirée par Amber Luke, une mannequin australienne surnommée le « dragon aux yeux bleus » qui est devenu aveugle pendant trois semaines après avoir teint ses globes oculaires en bleu en 2019.

« Au début, je ne voulais me faire tatouer qu'un seul œil, parce que je me disais que si je devenais aveugle, j'aurais au moins l'autre œil. J'aurais dû m'en tenir à cela. Ma fille m'a dit que je ne devais pas le faire en me demandant ’et si tu devenais aveugle ?’. Elle n'était pas du tout d'accord avec ça. Je suis en quelque sorte guérie à l'extérieur. C'est juste à l'intérieur. Je suis sur le point de devenir aveugle » a-t-elle confié à nos confrères du média Kennedy News. Aujourd’hui, alors qu’elle voit sa vue baisser de semaine en semaine, elle regrette de ne pas avoir tenu compte du conseil de sa fille.

Crédit : Amber Luke

Pourtant, Anaya n'a pas vraiment eu beaucoup de complications dans les mois qui ont suivi ses tatouages aux yeux pendant l’année 2020. En effet, ce n’est qu’en août 2021, qu’un jour, elle s'est réveillée avec des paupières incroyablement gonflées, comme si elle avait fait « cinq rounds avec Mike Tyson » selon ses propres mots. En urgence, elle s'est rendue à l'hôpital alors que les symptômes s'aggravaient. Elle risque maintenant de développer une cataracte. La passionnée de tatouage y a reçu des médicaments par perfusion pendant trois jours, avant de subir une biopsie de son globe oculaire problématique le jour suivant.

Une cécité inéluctable

Selon les différents ophtalmologistes qu’elle a rencontrés pour tenter de se sortir d’affaire, Anaya court désormais un risque très élevé de contracter un glaucome, et sa vue s'est déjà grandement détériorée. Ceci étant dit, l’étudiante en droit essaye de rester positive et affirme notamment qu'elle est aidée par son université qui lui propose des outils pour faciliter sa lecture et son suivi des cours. Une chose est cependant presque certaine, sauf miracle, elle finira par perdre complètement la vue.

Crédit : inkedup_britishjamaican / Twitter

Crédit : inkedup_britishjamaican / Twitter

Crédit : inkedup_britishjamaican / Twitter

