Pour faire des économies, cette mère de 5 enfants ne fait ses courses que... deux fois par an

Tabitha Kelley est mère de cinq enfants et a trouvé une astuce pour éviter la corvée des courses : elle ne se rend au supermarché que deux fois par an pour nourrir sa petite famille.

Faire les courses est une corvée pour de nombreux foyers et notamment pour les parents qui ont plusieurs enfants. Cependant, ce n’est pas le cas de Tabitha Kelley, une mère de famille de cinq enfants.

Cette youtubeuse américaine a récemment partagé une vidéo dans laquelle elle dévoile qu’elle ne fait ses courses que deux fois par an. Ce système lui permet de passer moins de temps dans les supermarchés et de faire des économies.

“Les courses sont une véritable corvée pour une famille de sept personnes. C’est pourquoi je me suis efforcée de minimiser mes visites au supermarché. Nous n’y allons plus que deux fois par an et nous faisons des réserves pour au moins six mois”, a-t-elle expliqué dans sa vidéo.

Elle fait ses courses deux fois par an

Quand Tabitha a annoncé à ses abonnés qu’elle ne faisait les courses que deux fois par an pour nourrir sa famille, sa révélation en a surpris plus d’un. La youtubeuse réalise des achats qui lui permettent de faire des réserves pendant six mois.

À chaque visite au supermarché, elle dépense en moyenne 7 725 dollars, soit environ 6 000 euros. En achetant de nombreux articles, la mère de famille affirme qu’elle profite de plusieurs réductions et promotions qui lui font faire des économies.

“Le travail de conservation prend beaucoup de temps mais j’en profite pour ne pas avoir à faire les courses pendant plusieurs mois. À la caisse, nous dépensons même plus de 6 900 euros en une seule fois mais ce n’est pas grave car nous récupérons ensuite. Je peux garder une trace de tout ce que nous avons acheté et je planifie les repas de manière à ne jamais être à court jusqu’aux prochaines courses”, explique-t-elle.

Pour suivre ce mode de vie, Tabitha fait preuve d’une organisation très méticuleuse. Elle planifie tout ce qu’elle va manger pour être sûre de ne rien oublier quand elle fait ses courses. Pour garder tous ses produits au frais, Tabitha congèle tout et se sert au fur et à mesure. Une méthode originale qui demande beaucoup d’organisation… et beaucoup d'espace de rangement.