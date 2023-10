Elle accouche du plus gros bébé jamais vu par le médecin de l'hôpital, son poids est hallucinant

Au Canada, une mère de famille a accouché d’un très très gros bébé né par césarienne. Le petit bonhomme pesait plus de 6 kilogrammes à la naissance.

Britteney Ayres, une mère de famille originaire du Canada, ne s’attendait sûrement pas à donner naissance à un bébé aux mensurations XXL. C’est pourtant bien ce qu’il s’est passé le 23 octobre dernier lorsque cette dernière a accouché de son cinquième enfant au Cambridge Memorial Hospital de Cambridge, en Ontario.

En effet, Britteney et son époux Chance ont accueilli un petit garçon de 6,3 kilogrammes. Mais ce n’est pas tout ! Le nourrisson, né par césarienne, mesurait plus de 55 centimètres le jour de sa naissance.

Crédit Photo : Ayres family

Par chance, la mère et le bébé prénommé Sonny sont en bonne santé. Le nouveau-né a même été autorisé à rentrer à la maison, où il a rencontré ses frères et sœurs aînés : Chance, 6 ans, Everett, 5 ans, Lucky, 3 ans, et Marigold, 1 an.

Crédit Photo : Ayres family

Un bébé XXL qui comble de joie toute la famille

Dans une interview accordée à Good Morning America, Britteney Ayres explique qu’elle a toujours donné naissance à de gros bébés : «Marigold et Lucky pesaient plus de 3,5 kilogrammes(…) Mon mari est très grand. Il mesure 1,87 m. Mon père est grand, c'est donc un trait de famille».

Elle confie également que sa dernière grossesse s’est déroulée sans encombre et que l’arrivée de Sonny comble de joie toute la famille. Fort heureusement, elle peut compter sur le soutien de ses proches pour veiller sur sa tribu.

Crédit Photo : Ayres family

De son côté, le docteur Asa Ahimbisibw, obstétricien et gynécologue au Cambridge Memorial Hospital, a déclaré que Sonny était le plus gros bébé qu’il ait mis au monde jusqu'à présent dans sa carrière et le plus gros bébé né à l'hôpital depuis 2010.

Sans réelle surprise, les Ayres sont sur un petit nuage depuis la naissance du petit garçon : « Il est magnifique», a confié Chance, le papa. Tous ceux qui le voient ne peuvent s’empêcher de sourire».

Crédit Photo : Ayres family