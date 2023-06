Cette mère de famille et sa fille sont tombées enceintes... en même temps !

Il y a quatre ans, une mère de famille est tombée enceinte en même temps que sa fille. Une expérience qui a rapproché les jeunes femmes.

Melanie Warburton et Keesha sont mères et fille. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ces dernières partagent un drôle de point commun. Alors qu’elles étaient âgées de 44 et 24 ans, elles sont tombées enceintes au même moment.

Crédit Photo : Keesha Warburton / SWNS

Comme le précise le Daily Mail, les deux Britanniques ont appris la bonne nouvelle en juin 2018. À l’époque, Melanie essayait de concevoir un enfant avec son nouvel époux, un professionnel de santé âgé de 36 ans.

Une chose est sûre : cette grossesse commune a rapproché les deux femmes. Elles se sont rendues ensemble chez la sage-femme. Elles ont également acheté des vêtements pour les bébés. Mais ce n’est pas tout ! Elles ont même organisé une baby shower commune.

Finalement, elles ont toutes deux donné naissance à des petits garçons, à deux semaines d’intervalle. Melanie a accouché de son fils Grayson le 15 janvier 2019. De son côté, Keesha a accueilli le petit Carter le 29 janvier.

«C’était fou mais incroyable de vivre la grossesse et l’accouchement avec elle (…) Nous avons tout vécu ensemble. Avoir mon petit frère et mon propre fils en même temps… C’était incroyable», a indiqué Keesha au quotidien britannique.

Les petits garçons sont très proches

Aujourd’hui, Grayson et Carter s’apprêtent à entrer en maternelle. Sans réelle surprise, le duo s’entend à merveille. Bien qu’ils soient officiellement «oncle» et «neveu», les garçonnets âgés de quatre ans se considèrent comme des frères.

«C'est incroyable de voir à quel point Carter et Grayson s'entendent bien(…) C’est tellement beau à voir », a confié Keesha.

Deux mois après son accouchement, Keesha a découvert qu'elle était enceinte de jumeaux et a donné naissance à Lottie et Louis, aujourd'hui âgés de trois ans.