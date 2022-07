Ce petit garçon perd 75% de sa vue à cause d'un jouet très populaire auprès des enfants

C’est bien connu, certains jouets ou autres objets peuvent être dangereux pour les enfants. Un petit garçon en a fait la douloureuse expérience après avoir pointé un stylo laser au niveau de son œil.

Jonny Marshall était âgé de sept ans lorsqu’il a perdu 75% de sa vue à cause d’un stylo laser. Depuis, sa mère se bat pour obtenir l’interdiction de ce type d’objet.

À l’époque, le petit garçon participait à la kermesse de l’école de sa sœur quand il a aperçu un pointeur laser sur un stand. Et le moins que l’on puisse, c’est que le garçonnet avait très envie de ramener ce jouet à la maison. Après avoir supplié ses parents, Jonny a finalement obtenu gain de cause et a acheté le stylo avec son argent de poche.

Crédit Photo : Istock

Le stylo laser brûle la rétine de l’enfant

Le quotidien de Jonny a pris une tournure dramatique lorsque le garçon a eu le mauvais réflexe de pointer le stylo laser au niveau de ses yeux. Conséquence : l’objet a brûlé sa rétine en un quart de seconde. Au total, Jonny a perdu 75% de sa vue.

Crédit Photo : Capture d'écran

Comme le précise le Centre de la FDA pour les dispositifs et la santé radiologique, les stylos laser possèdent en moyenne 3 à 5 milliwatts. Toutefois, certains objets sont dotés d’une puissance de sortie supérieure qui peuvent provoquer des troubles de la vue.

Cet incident domestique a bouleversé Angela Marshall, la maman de Jonny. Aujourd’hui, elle se bat pour obtenir l’interdiction de ce type de jouet. En parallèle, la mère de famille organise des campagnes de prévention afin d’alerter le grand public sur la dangerosité des stylos laser.