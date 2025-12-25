Cette montre de poche créée en 1907 bat tous les records en se vendant 2,4 millions d'euros aux enchères

En Suisse, une montre de poche, fabriquée en 1907, a établi un nouveau record mondial lors d’une vente aux enchères.

Une pièce de collection qui a surmonté toutes les attentes. Carl Player, 31 ans, originaire de Coventry, a déclaré que cette antiquité, fabriquée par son arrière-arrière-grand-père en 1907, avait été estimée à 1,1 million d’euros. Finalement, elle a été vendue deux fois plus cher.

Au mois de novembre dernier, la maison de vente aux enchères Phillips Watches a organisé une vente à Genève, présentant une montre de poche de la marque J. Player & Son fabriquée en 1907.

Cette montre, qui comprend un indicateur des phases lunaires, une alarme et un thermomètre, a été décrite comme « l'une des montres de poche vintage les plus complexes jamais fabriquées au monde ».

Crédit photo : Phillips Watches

Carl Player, qui a assisté à la vente aux enchères à Genève, a déclaré avoir ressenti un « lien » avec son ancêtre lorsqu'il a tenu l'appareil entre ses mains.

« La veille, ils nous ont invités à l'exposition, ce qui m'a permis de tenir la montre entre mes mains... Même si je n'ai pas rencontré mon arrière-arrière-grand-père, le fait de tenir cette montre m'a permis de ressentir un lien avec lui. »

Une vente record pour une montre de poche britannique

Après la vente aux enchères, la maison Phillips a déclaré que la vente de la montre de poche J Player & Sons Hyper Complication avait établi un record mondial pour une montre de poche britannique ancienne. Elle a été vendue pour la somme de 2 238 000 francs suisses, soit environ 2,4 millions d’euros.

La société J. Player & Son avait été fondée en 1858 par Joseph Player, qui a créé la première montre sans clé et fabriqué des appareils pour l'Observatoire royal. L'entreprise s'est ensuite lancée dans la fabrication de chronomètres de marine et de montres de poche pour le grand public.

« Dans les années 1900, l'Angleterre était le berceau de l'horlogerie avant la Suisse »

Crédit photo : Phillips Watches

Carl Player a ajouté que Coventry comptait environ 2 000 horlogers, dont beaucoup étaient spécialisés dans la fabrication de composants tels que les ressorts et les cadrans. La fabrication de cette montre historique a pris environ quatre ans.

Si l'identité des vendeurs et des acheteurs était confidentielle, Carl Player a déclaré que le propriétaire, qui l'avait acquis en 1974, l'avait conservé pendant 51 ans.