Ce passager demande une photo à un terroriste équipé d'explosifs dans un avion pour une raison poignante

En 2016, un homme équipé d’une ceinture d’explosifs a menacé de faire exploser un avion. Pendant le vol, il a été photographié avec un voyageur, souriant, et la photo a fait le tour du monde.

C’est une image qui a fait le tour du monde et qui est rapidement devenue virale. En 2016, un Airbus A320 de la compagnie aérienne EgyptAir a effectué un vol intérieur pour relier Alexandrie au Caire. Cet avion transportait 55 passagers dont 26 étrangers. Mais à l’intérieur se trouvait également Seif Eldin Mustafa, un homme équipé d’une ceinture d’explosifs qui aurait menacé de faire exploser l’avion.

Pendant le vol, une photo a été prise de Seif Eldin Mustafa à côté d’un passager, Ben Iness. Ce dernier, un ouvrier pétrolier originaire de Leeds, a tenté de parler au terroriste, notamment pour savoir si sa ceinture exploserait si son propriétaire était neutralisé, comme l'explique la BBC. Sur la photo, on voit l’ouvrier très souriant malgré la dangerosité de la situation.

Crédit photo : BBC

Une photo qui fait le tour du monde

Plus tard, Ben Iness a expliqué pourquoi il souriait sur la photo. L’homme a confié qu’il souhaitait rester positif en toutes circonstances.

“J’ai demandé à un membre de l’équipage de traduire mes paroles et je lui ai demandé si je pouvais faire un selfie avec lui. Il a haussé les épaules comme pour dire ok. Donc je me suis mis à côté de lui et j’ai souri tandis qu’un stewart a pris la photo. Cela doit être le meilleur selfie de tous les temps ! Je ne sais pas vraiment pourquoi je l’ai fait, j’ai simplement jeté la prudence aux orties tout en essayant de rester optimiste face à l’adversité. Je me suis dit que si la bombe était réelle, je n’avais rien à perdre de toute façon, donc j’ai tenté ma chance pour voir l’objet de plus près”, a-t-il confié selon The Guardian.

Crédit photo : AFP

Mais il n'est pas le seul à avoir pris un selfie dans ces conditions. Ce fut également le cas de l'hôtesse de l'air Niera Atef qui a elle aussi posé avec Seif Eldin Mustafa, selon des informations rapportées par le Daily Mail. D'après le co-pilote de l'avion, ces photos ont été prises pour envoyer des images du visage de Seif Eldin Mustafa aux autorités égyptiennes et chypriotes. Ainsi, les forces de l'ordre ont pu identifier l'homme rapidement.

Finalement, tout s’est bien terminé à l’atterrissage de l’avion. La plupart des personnes à bord de l’appareil ont été libérées peu de temps après l’atterrissage, bien que sept aient été retenues en otage par Seif Eldin Mustafa, dont Ben Iness. Il a été démontré que la ceinture d’explosifs était une fausse.

Si cette photo peut surprendre dans de telles conditions, ce n'est pas la seule. En novembre 2022, un couple s'est également pris en selfie près d'un avion, après avoir survécu au crash de ce dernier.