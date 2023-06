Après avoir été absente pendant 20 ans pour des motifs aberrants, cette professeure a été licenciée

En Italie, une professeure a cumulé les absences pendant 24 années, à tel point qu’elle a été licenciée. Au total, elle a délivré 67 arrêts maladie et a été absente 20 années.

Cinzia Paolina De Lio est une professeure d’histoire et de philosophie âgée de 56 ans. Cette Italienne a enseigné dans plusieurs lycées au nord du pays avant d’être licenciée le 22 juin dernier. Suite à une procédure judiciaire remontée jusqu’à la Cour de cassation italienne, la justice a décidé de lui retirer son poste d’enseignante.

La raison ? En 24 ans d’enseignement, Cinza Paolina De Lio a été absente 20 années. Elle était totalement absente les 10 premières années et était en grande partie en congé maladie pendant les 14 autres, à raison de 40 à 180 jours par an.

Une professeure absente pendant 20 ans

Par son absence, la professeure a prouvé son “incompétence permanente et absolue” selon la justice. Bien qu’elle fournissait à chaque fois des certificats médicaux pour prouver ses problèmes de santé, les raisons pour lesquelles elle s’absentait étaient multiples.

Elle a délivré 2 accidents du travail, 16 absences pour motifs personnels, 3 interdictions de travail pour protection de la santé, 2 congés maternité, 7 absences pour enfant malade, 7 congés parentaux payés, 24 congés pour aider des membres de la famille gravement handicapés et 5 absences pour participer à des formations. Au total, la professeure a utilisé plus de 100 justifications différentes et 67 arrêts maladies entre 2001 et 2021.

Les élèves de la professeure ont commencé à la dénoncer en 2017, date à laquelle la supercherie a été découverte. En plus des multiples absences, les quelques cours qui étaient dispensés par la professeure étaient non préparés. L’Italienne était confuse dans ses explications, inattentive lors des évaluations, imprécise dans la préparation des programmes et aléatoire dans la notation.

“Elle se trompait souvent sur nos noms parce qu’elle ne nous connaissait même pas. Elle ne nous a parlé d’aucun auteur mais comme par magie, nous avons tous obtenu des 9/10 ou des 10/10 pour éviter que l’on se plaigne et qu’on la signale auprès de la direction. Il n’y a jamais eu de continuité. Elle venait quelques jours et elle prenait un long congé maladie. À la place, on avait des remplaçants ou parfois on nous laissait même finir les cours plus tôt”, a expliqué une élève.

De son côté, Cinzia Paolina De Lio ne digère pas son licenciement et continue de s’en prendre à la décision de la justice. Elle ne souhaite pas répondre aux journalistes et affirme qu’elle peut donner tous ses justificatifs à ses collègues qui le demanderont.