Cette société propose aux parents de... «personnaliser leur bébé» en choisissant la couleur des yeux, la taille ou le QI

Par |

Un bébé

Et si l’on pouvait choisir la taille ou la couleur des yeux de son enfant ? C’est ce que propose une société américaine qui fait débat.

Quand on attend un enfant, on peut essayer de se projeter en s’imaginant ce à quoi il va ressembler. Aux États-Unis, la société Nucleus Genomics va encore plus loin. Elle propose aux futurs parents de “choisir leur meilleur bébé” en analysant différents embryons après une fécondation in vitro.

La génétiqueCrédit photo : iStock

Ainsi, les parents ont le choix entre plusieurs embryons, qui ont tous le même ADN mais des caractéristiques différentes. Les parents peuvent donc augmenter ou diminuer les risques que leur enfant ait certaines caractéristiques.

“Aujourd’hui, dans la plupart des cliniques, on vous dit que tel embryon a plus de risques de présenter une trisomie 21. C’est fait pour de très sévères anomalies génétiques. Nous, on va plus loin. Les embryons sont déjà là, vous avez juste plus d’informations et vous faites un choix. Si vous voulez vraiment que votre enfant soit grand, il faut se marier à quelqu’un de grand ! Si vous faites 1m50, vous n’aurez pas d’enfant d’1m95. C’est la raison pour laquelle on utilise le terme optimisation. On ne change rien, ça reste l’ADN de papa et maman”, a indiqué Kian Sadeghi, le fondateur de la société, à France Info.

Personnaliser son bébé

Alors que des scientifiques japonais auraient réussi à retirer le chromosome responsable de la trisomie 21, cette société va plus loin. Grâce à cette fonctionnalité, il serait donc possible de choisir la couleur des yeux de son enfant mais aussi sa taille, son poids et son QI. Au total, des centaines d’options seraient proposées aux parents.

“Les parents utilisent l’information qu’on leur donne pour choisir par exemple un embryon avec moins de risques de maladie. D’autres vont privilégier la taille de l’enfant. Nous pensons que c’est le libre choix des parents de prendre ces décisions”, a précisé Kian Sadeghi.

Le processus de fécondation in vitroCrédit photo : iStock

Des problèmes éthiques

Comme on peut s’y attendre, ce concept est loin de faire l’unanimité, notamment pour des questions d’éthique.

“L’idée que la parentalité est d’avoir le meilleur bébé possible revient à inverser les choses. L’objectif de la parentalité est d’être le meilleur parent possible. L’idée que l’on peut prévoir grâce à la génétique le cours de la vie est totalement erronée. C’est ne pas comprendre le fonctionnement de la vie humaine”, a dénoncé le professeur Joel Michael Reynolds sur France Info.

Malgré ces critiques, ce concept séduit déjà des milliers de clients. Cependant, ce choix a un prix : comptez au moins 35 000 dollars, soit environ 30 000 euros, afin de choisir “votre meilleur bébé”.

Source : France Info
