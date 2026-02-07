Deux soeurs accouchent à 45 minutes d'écart dans le même hôpital

Le 1er février dernier, deux sœurs ont accouché dans le même hôpital, à 45 minutes d’intervalle. Un double-événement extraordinaire pour la famille.

Quand deux sœurs tombent enceinte quasiment en même temps, elles nourrissent évidemment ce rêve de pouvoir élever leurs enfants ensemble, avec l’idée que les cousins deviennent inséparables. Cependant, ça reste assez rare que les deux grossesses arrivent à terme en même temps, et dans le même hôpital.

C’est ce qui est arrivé à Laura et Leslie, le 1er février dernier à la maternité de Soyaux, en Charente. Les deux sœurs ont non seulement accouché le même jour, mais surtout à 45 minutes d’intervalle. Pourtant, elles ne s’étaient pas concertés auparavant.

Laura a été la première à se rendre à la maternité, tôt le dimanche matin. Mais peu de temps après, une autre femme est admise et elle apprend par son conjoint qu'il s'agit de sa petite sœur, Leslie.

Une sage-femme “formidable”

Les chambres des deux femmes enceintes sont si proches qu'elles s'entendent même crier pendant le travail, glissent nos confrères. Grâce à la sage-femme qui s'occupe d'elles, les sœurs prennent des nouvelles l'une de l'autre.

« Elle a été formidable. Elle courait sans cesse d’une salle à l’autre, en nous demandant si on avait lancé des paris entre nous pour savoir laquelle accoucherait la première »

Finalement, Laura et Leslie donneront respectivement naissance à un garçon, Manoé, et à une petite fille, Emy. Les deux cousins sont respectivement nés à 15h27 et 16h16, soit à 45 minutes d'écart. Leur grand-mère Sandrine imagine déjà une relation très fusionnelle entre les deux cousins.