Il court un marathon avec un bébé attaché sur le torse, la vidéo retourne le coeur des internautes

En Chine, un coureur a attiré tous les regards sur lui lors du marathon de Hong Kong. Et pour cause : celui-ci a a couru avec un bébé attaché à sa poitrine. Un geste qui a suscité l’indignation.

Une scène surréaliste a eu lieu dimanche 18 janvier, lors du marathon de Hong Kong, en Chine.

Comme le rapporte le Daily Mail, un participant a détonné parmi les autres coureurs. La raison ? Il a effectué la course avec un bébé attaché à sa poitrine. Un geste qui pourrait avoir de lourdes conséquences.

Les internautes fustigent le coureur

Cette séquence insolite a été immortalisée en vidéo et diffusée sur les réseaux sociaux. Sur ces images, on voit l’homme en train de courir, avec son enfant installé dans ce qui semble être un porte-bébé.

Selon nos confrères, le dossard du compétiteur a l’air épinglé sur le manteau du nourrisson, dont la tête rebondit au rythme des foulées du marathonien.

Bien que l’individu semble soutenir la nuque de l’enfant avec sa main, de nombreux utilisateurs condamnent la dangerosité de cet acte.

Crédit Photo : Capture d'écran YouTube

Sur la toile, un internaute évoque le syndrome du bébé secoué, qui se produit lorsqu’un jeune enfant est violemment secoué par un adulte. Ces secousses peuvent avoir de graves séquelles neurologiques.

D’autres pointent du doigt l’irresponsabilité du père de famille :

« Pauvre bébé ! Comment a-t-il pu faire ça à un enfant ? » ; « Il veut prouver quelque chose » ; « Quel genre de parent irresponsable ferait ça ? Imaginez s'il était trop fatigué et trébuchait, le bébé aurait pu être blessé », peut-on lire parmi les réactions indignées.

Une enquête ouverte

À la suite de la diffusion de la vidéo, les organisateurs du marathon ont indiqué que l’homme n’avait pas été autorisé à terminer la course.

Les données officielles de suivi montrent que le principal concerné à commencé à courir à 6 h 25 du matin dans la première vague du marathon masculin. Ce dernier a été interpellé au kilomètre 14. Au total, le sportif a couru plus de deux heures avec son bébé dans les bras avant d’être stoppé.

Crédit Photo : Getty Images

« Les responsables de la course ont demandé au coureur de se retirer et de quitter immédiatement le parcours pendant l’évènement afin d’assurer sa sécurité », a déclaré l’Association chinoise des affiliés d'athlétisme de Hong Kong (HKAAA).

L’organisme, qui organise le marathon de Hong Kong, a fait savoir que le participant avait été disqualifié pour avoir enfreint les règles de la course.

« Les coureurs doivent respecter les règles officielles de la compétition et s'abstenir de tout comportement pendant la course qui pourrait présenter un danger pour eux-mêmes ou pour autrui », a déclaré l'organisation dans un communiqué.

Crédit Photo : Capture d'écran YouTube

De son côté, la police a ouvert une enquête pour suspicion de maltraitance infantile.