Cette vidéo terrifiante filmée par un passager en pleine nuit va vous dégoûter des croisières en bateau à vie

Récemment, ce passager d’un bateau de croisière a publié une vidéo qui pourrait donner des sueurs froides à de nombreuses personnes. En voyant ces images, vous pourriez décider de ne plus jamais partir en croisière…

Partir en croisière est une activité très appréciée des vacanciers. À bord d’un luxueux bateau, vous naviguez sur l’eau pour visiter différents pays du monde et profitez de nombreuses activités. L’occasion idéale pour se détendre au milieu des vagues. Certaines personnes aiment tellement les croisières qu’elles décident même de vivre sur les bateaux, ou de passer leur retraite à bord plutôt qu’en maison de retraite.

Crédit photo : iStock

Si vous aimez les croisières ou que vous aimeriez essayer ce mode de vie, cette vidéo pourrait peut-être vous faire changer d’avis. En effet, récemment, un passager d’une croisière a publié une vidéo terrifiante sur YouTube.

Le noir complet

La vidéo a été filmée la nuit, alors que le passager se trouvait sur le bateau. Sur les images, on peut voir l’intérieur d’une cabine d’un bateau. Ensuite, la personne qui filme la scène se dirige vers la fenêtre et le petit balcon de sa cabine. À ce moment-là, tout disparaît : c’est le noir complet. On ne voit plus rien du tout, à peine quelques éclairages, et la mer semble inexistante.

Cette obscurité complète a terrifié de nombreux internautes qui ont vu cette vidéo. La nuit, sur le bateau, l’obscurité est totale, ce qui peut être effrayant.

“Imaginez que vous tombez par-dessus bord la nuit, vous survivez la chute. Personne ne l’a vu. Vous voyez le bateau partir. Vous êtes seul et vous ne voyez rien”, a commenté un internaute.

Une vidéo qui pourrait faire naître des angoisses même chez les habitués des croisières. Et si en plus, vous êtes atteint de thalassophobie, cela ne risque pas d'arranger vos affaires...