Thalassophobie : 25 images effrayantes

La thalassophobie, cette peur irrationnelle des profondeurs marines, touche de nombreuses personnes. Vous allez comprendre pourquoi en voyant ces 25 images.

La thalassophobie : c’est quoi ?

Crédit : nikkimeel

Il est tout à fait normal d’avoir peur. Cependant, lorsque cette peur est irrationnelle et paralysante, elle devient une phobie. Il existe trois types de phobies : les phobies simples, les phobies sociales et l’agoraphobie. La thalassophobie fait partie des phobies simples. Cette forme d’anxiété empêche la personne atteinte de s’approcher de la mer, des grands lacs et des étendues d’eau profondes. Elle développe une appréhension handicapante vis-à-vis des fonds marins, et évite autant que possible de s’en approcher.

Pour savoir si vous êtes atteint de thalassophobie, vous pouvez réaliser un test. Mettez-vous près d’une falaise surplombant la mer ou un lac. Si ces symptômes physiques apparaissent, vous êtes certainement thalassophobe : vertiges, palpitations cardiaques, nausées, essoufflements, transpirations excessives… Votre phobie est confirmée s’ils s’accompagnent d’autres signes comme l’angoisse, l’anxiété, le besoin de vous éloigner très vite, la sensation d’une menace…

Il n’existe à ce jour aucun traitement spécifique pour soigner la thalassophobie. Les thérapeutes utilisent les mêmes approches utilisées dans le traitement d’autres troubles comme la peur irrationnelle de certains animaux, la peur des endroits clos ou la peur des aiguilles. Les techniques pour soigner la thalassophobie sont la thérapie cognitivo-comportementale, les différentes méthodes de relaxation (yoga, hypnose, exercices de respiration…) et la désensibilisation systématique.

Le traitement de votre phobie peut se faire soit chez un médecin généraliste, soit chez un psychologue, soit chez un psychiatre. Tout dépendra de l’ampleur de vos peurs.

Thalassophobie : 10 images effrayantes de l’océan

Crédit : stock_colors

Il n’existe aucun test universel pour confirmer qu’une personne souffre de thalassophobie. Cependant, il vous est possible de réaliser un test à la maison ou en ligne en faisant défiler plusieurs images susceptibles de déclencher les signes de ce trouble.

Une femme sur une planche de surf. Crédit : SHansche

La photo de cette femme qui flotte sur une mer bleu turquoise peut effrayer certaines personnes. Si vous ressentez une certaine angoisse rien qu’à l’idée de reproduire ce qu’elle fait, vous souffrez peut-être de thalassophobie. N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec un spécialiste pour vous faire diagnostiquer.

Une mer sombre. Crédit : Plus69

Voici la photo d’une mer orageuse décorée par un ciel sombre. Elle a été prise alors que la pluie s’apprêtait à tomber sur le littoral. Si vous avez peur des étendues d’eau vastes et profondes, cette image va vous effrayer.

Vue sur le lac de Quilotoa, Équateur. Crédit : Robert Gibson

Cette superbe vue se trouve dans le canton de Pujili, en Équateur. Pour les amateurs de photographie, ce cliché est digne d’une carte postale. Cependant, si vous avez la phobie des eaux profondes, observer cette photo peut vite devenir une source de stress.

Village au bord d’un lac. Crédit : gagarych

Seriez-vous capable de vivre dans ce petit village avec vue sur le lac et la montagne de l’Himalaya ? Si vous avez des hésitations, vous souffrez peut-être de thalassophobie ou d’aquaphobie.

Des plongeurs dans les profondeurs marines. Crédit : atese

Voici une photo prise dans les profondeurs de la mer. Elle peut paraître assez banale pour certains, mais terriblement effrayante pour une personne souffrant de la thalassophobie.

Un grand requin blanc. Crédit : vladoskan

La peur des profondeurs et des vastes étendues d’eau est parfois liée à la crainte de croiser des animaux terrifiants. Voici la photo d’un grand requin montrant ses dents. En voyant cette image, vous n’oserez peut-être plus mettre vos pieds dans la mer.

Une grotte sous-marine. Crédit : Damocean

Cette photo figure aussi parmi les plus effrayantes si vous êtes thalassophobe. Elle montre une grotte sous-marine que les plongeurs adorent parcourir. Une seule partie est éclairée par les rayons du soleil.

Un parc aquatique effrayant. Crédit : izanbar

Cette image est bien réelle. Il s’agit d’un parc aquatique où vous pouvez plonger sous l’eau et observer les animaux marins les plus terrifiants (requins, baleines, poissons...). Rassurez-vous, vous serez protégé par une cage en métal. Vous trouvez cette photo trop effrayante ? Vous êtes peut-être thalassophobe.

Une grande étendue d’eau. Crédit : Vershinin

Voici une grande étendue d’eau qui ferait peur à n’importe quelle personne souffrant de thalassophobie. Si vous ressentez une certaine crainte en voyant cette image, mieux vaut consulter un spécialiste. Il réalisera un diagnostic et vous prescrira les soins adaptés si besoin.

Des centaines de poissons. Crédit : armiblue

Cette photo a été prise dans les profondeurs de l’océan. Elle montre le beau spectacle offert par des centaines poissons nageant ensemble dans la même direction. Si pour certains, cette image est magique, pour ceux qui souffrent de thalassophobie, l’angoisse et l’anxiété peuvent vite monter. Si tel est votre cas, n’hésitez pas à suivre un traitement pour éviter que cette phobie ne gâche votre existence.

Thalassophobie : d’autres images qui font peur

Crédit : SIphotography

Pour aller encore plus loin, voici une sélection de photos prises dans les profondeurs de l’océan. Les personnes ayant un trouble de l’anxiété lié à la thalassophobie ne supporteront sans doute pas de visualiser ces images :

Un raz de marée. Crédit : kevron2001

Voici un raz de marée. Ce spectacle saisissant est à vous couper le souffle. Pour une personne souffrant de cette phobie, cette photo peut faire apparaître différents symptômes comme l’anxiété, le stress, une peur irraisonnable...

Un vaste vide. Crédit : Pic-Shooter

Il s’agit aussi de l’une des photos les plus terrifiantes pour une personne atteinte de thalassophobie. Ce vaste vide en pleine nuit peut amener à penser de manière très négative. Certains peuvent même s’imaginer y rencontrer des créatures monstrueuses, des animaux terrifiants et des êtres maléfiques.

Un paysage en Islande. Crédit : Neorodan

Si vous avez peur de l’eau, cette photo ne vous aidera certainement pas. Elle a été capturée à la nuit tombée et illustre tout ce qu’une personne qui a peur des vastes étendues d’eau redoute le plus (profondeur, froid, obscurité.).

Une mer glaciale. Crédit : David O'Brien

Voici également une image terrifiante représentant une mer noire et glaciale. Le ciel orageux rend la photo encore plus angoissante. Si vous êtes thalassophobe, l’idée d’y mettre les pieds vous semblera irréalisable.

Vaste étendue d’eau. Crédit : Jaroslav Sugarek

Cette photo effrayante a été prise sur la plage de Talisker, sur l’île de Skye, en Écosse. La mer paraît peu profonde et paisible. Cependant, pour ceux qui ont peur des vastes étendues d’eau, elle peut entraîner plusieurs troubles physiques et émotionnels.

Coucher de soleil en Espagne. Crédit : kotangens

Il s’agit de l’une des photos les plus terrifiantes de l’océan du côté de Tenerife, en Espagne. Elle a été prise après le coucher de soleil. Les vagues sont restées bleues tandis que les autres zones prennent une couleur plus sombre.

L’océan à l’aube. Crédit : Evgeniy Ivanov

L’aube rend parfois la mer effrayante. Les vagues deviennent de plus en plus fortes et les rochers apparaissent petit à petit sur les côtes. Pour une personne qui a une phobie des étendues d’eau interminables, cette image se classe parmi celles qui font le plus peur.

Une rivière en pleine forêt. Crédit : FOTOKITA

Voici une rivière qui donne la chair de poule. Elle est située au milieu d’une forêt et parsemée de différentes plantes la rendant encore plus terrifiante. Pour les personnes souffrant de thalassophobie, se promener au bord de cette étendue d’eau est inenvisageable.

Pleine lune au-dessus de l’océan. Crédit : Onkamon Buasorn

Ce paysage est digne des films d’horreur. Il combine océan, montagne et pleine lune. Si vous avez une imagination débordante, vous risquez de faire des cauchemars rien qu’en visualisant cette image trop longtemps.

Une mer toute rouge. Crédit : Natalya Bosyak

Le lever de soleil explique la teinte rouge de cette mer qui borde l’île de Cortes, au Canada. Cette image se classe aussi parmi les plus terrifiantes. Surtout pour ceux qui ont peur de l’inconnu.

Thalassophobie : 5 images de créatures terrifiantes

Crédit : fizkes

Outre la peur du vaste vide des océans et des plans d’eau, la thalassophobie inclut aussi la crainte de se retrouver trop loin de la terre ferme et de se faire avaler par des créatures aquatiques. Bien que cela puisse paraître insensé, de nombreuses personnes s’imaginent qu’il existe des êtres monstrueux pouvant leur faire du mal cachés sous l’eau. Cette inquiétude s’explique surtout par le fait qu’aucun chercheur n’a aujourd’hui réalisé des recherches approfondies sur tout ce qui se trouve dans l’océan et dans les lacs. Les films de fiction créant des mondes imaginaires sous la mer n’aident pas. Ils installent de nombreux doutes et des appréhensions dans l’esprit des plus sensibles. Une des raisons pour lesquelles ils sont déconseillés aux jeunes enfants.

Voici quelques images de créatures terrifiantes sous l’eau à visualiser pour savoir si vous êtes atteint de thalassophobie ou non.

Des méduses. Crédit : DeniseSerra

Les méduses sont des créatures sous-marines redoutables à l’origine des nombreuses appréhensions dans l’esprit d’un thalassophobe. Avec leurs tentacules contenant du venin, elles peuvent vous faire mal. Cependant, les méduses ne vous piqueront jamais volontairement. Elles le font uniquement lorsque vous vous trouvez trop près de leur périmètre ou que vous essayez de les toucher. Vous n’avez donc pas à craindre ces créatures aquatiques.

Un plongeur pourchassé par un requin. Crédit : Alessandro De Maddalena

Si vous regardez des films d’horreur trop souvent, vous risquez de développer une vraie phobie. Lorsque vous serez sous l’eau, vous vous imaginerez toujours être poursuivi par un grand requin blanc comme ce plongeur sur l’image. Dès que ce symptôme apparaît, il convient de suivre une thérapie. Vous éviterez ainsi les nombreux handicaps liés à ce trouble.

Un requin-baleine. Crédit : richcarey

Voici la photo d’un poisson avalé par un requin-baleine. L’idée d’assister à une telle scène peut en effrayer plus d’un. Afin d’éviter une mauvaise expérience, nombreux sont ceux qui préfèrent s’abstenir de faire de la plongée sous-marine.

Un poisson très effrayant. Crédit : katana0007

Voici la photo d’un poisson que vous ne souhaiteriez sans doute jamais croiser pendant vos virées en mer. Pourtant, cette espèce existe. Pour les personnes souffrant d’une peur irrationnelle de tout ce qui se cache sous l’eau, cette image est loin d’être plaisante.

Un crocodile historique. Crédit : MR1805

Cette image clôture notre classement des 25 images les plus terrifiantes pour les thalassophobes. Elle représente un crocodile historique sortant des profondeurs de la mer. L’idée de rencontrer ce genre d’animal pendant vos promenades à la plage vous fera tout de suite frissonner.