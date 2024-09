Ce couple quitte tout pour vivre sur des bateaux de croisière et cela ne leur coûte que 9000 euros par an

À 32 et 36 ans, Monica et Jorrell ont quitté leurs emplois et ont vendu leurs biens pour vivre à bord d’un bateau de croisière. Un mode de vie moins onéreux que ce que l’on pourrait penser.

Et si au lieu d’acheter une maison, vous élisiez domicile sur un bateau de croisière sans jamais le quitter ? C’est le projet fou qu’a eu un couple de trentenaires. Monica Brzoska, 32 ans, et Jorrell Conley, 36 ans, ont fait leur première croisière ensemble en 2016. Huit ans plus tard, ils ont réservé un deuxième voyage sur l’eau d’une semaine dans les Caraïbes. C’est à ce moment-là qu’ils ont décidé de tout plaquer pour vivre leur rêve.

Crédit photo : @life_by_any_means / Instagram

Monica et Jorrell ont quitté leurs emplois et ont vendu leurs biens pour s’installer sur les bateaux. Les 8 premiers mois, ils ont dépensé moins de 10 000 dollars (environ 9 000 euros) pour vivre à bord du bateau, en réservant les cabines les moins chères et en sélectionnant les meilleures offres de la compagnie.

“Cela peut paraître fou, mais les chiffres sont logiques. L’hébergement, la nourriture et les divertissements sont inclus, nous n’aurions besoin que d’argent de poche. Et comme nous avons participé à de nombreuses croisières, nous avions droit à des offres incroyables”, a expliqué Monica au Sun.

Crédit photo : @life_by_any_means / Instagram

Ils vivent sur un bateau

En vivant à bord d’un bateau, le couple profite de nombreux avantages : il n’a pas besoin de préparer de repas, ne fait pas la lessive et ne conduit pas. Le soir, Monica et Jorrell voient des spectacles et participent à des activités pour se détendre. Tous leurs frais sont couverts et ils organisent un rendez-vous galant chaque semaine pour entretenir la flamme.

Crédit photo : @life_by_any_means / Instagram

Pour continuer à gagner de l’argent tout en restant à bord du bateau, le couple a trouvé une bonne astuce : il loue sa maison de trois chambres entre 1 200 et 1 900 dollars par mois. Depuis que Monica et Jorrell ont décidé de vivre de cette façon, ils ont déjà effectué 36 croisières consécutives. Ils ont également visité de nombreuses destinations à travers le monde comme le Japon, la Grèce et l’Islande.