5 000 Schtroumps vont envahir cette ville du Finistère, pour battre un record du monde

Samedi 25 mars, des milliers de Schtroumpfs sont attendus à Landerneau, dans le Finistère. L’objectif : battre le record du monde du plus grand rassemblement de Schtroumpfs.

Une vague de Schtroumpfs va envahir la ville de Landerneau ce samedi ! Près de 5000 personnes sont attendues lors d'un grand événement pas comme les autres. Les habitants du Finistère ont décidé de faire la fête en se déguisant en Schtroumpfs avec un objectif bien précis : organiser le plus grand rassemblement de Schtroumpfs et entrer dans le Livre Guinness des Records.

Le 7 mars 2020, 3 579 Schtroumpfs s’étaient réunis à Landerneau. À cette occasion, la ville avait battu le record du monde du plus grand rassemblement de Schtroumpfs, qui était jusqu’à présent détenu par les Allemands avec 2 762 personnes déguisées.

Si la victoire avait été officialisée par un huissier, elle n’avait pas été homologuée par le Guinness World Records car il manquait une pièce du dossier, qui a été fournie trop tard.

Le plus grand rassemblement de Schtroumpfs au monde

Cette année, la commune de Landerneau souhaite donc prendre sa revanche et compte bien officialiser son titre de championne du monde. Cette année, la ville fêtera également les 65 ans de la création des Schtroumpfs, l’occasion rêvée pour battre le record du monde. Lors de cette édition 2023, un membre du Guinness World Records sera présent.

Pour que tout se passe bien, 250 bénévoles sont mobilisés et l’événement sera accessible et sécurisé. Le comptage de tous les Schtroumpf aura lieu à 19h et ne durera pas plus de 10 minutes. Au sol, 100 grands carrés pouvant chacun contenir 50 Schtroumpfs seront matérialisés. Le comptage sera effectué physiquement et également grâce à un drône qui survolera la zone. La soirée se clôturera ensuite par une grande fête et de la musique.

« Notre but est de rassembler les gens, de pouvoir faire la fête ensemble », a déclaré Jules Lesieur, co-président de l'association du Carnaval de la lune étoilée, qui organise le rassemblement.

L’événement est ouvert à tous et trois déguisements sont proposés : le Schtroumpf, le Grand Schtroumpf et la Schtroumpfette.