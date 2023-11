Crocs dévoile une nouvelle collaboration inédite avec McDonald's !

En quête d’une nouvelle paire de chaussures ? Ça tombe bien ! Crocs a dévoilé sa nouvelle collaboration avec McDonald's. Explications.

Avis aux fans de la célèbre chaussure en plastique recyclé Crocs, la marque a dévoilé sa toute prochaine collaboration exclusive. Le 2 novembre prochain, les fans de la marque pourront retrouver en boutiques et en ligne, des modèles uniques signés Crocs x McDonald’s. Oui, vous avez bien lu. Après Shrek ou encore Cars, l’enseigne a choisi de s’associer au géant de la fast-food.

Une collaboration qui donne la frite

Ainsi, sur plusieurs modèles de cette collection, il sera possible de retrouver les couleurs phares de l’enseigne de restauration rapide, comme le jaune, le rouge et le blanc, mais également un modèle violet, un autre jaune, et un autre avec des rayures blanches et noires. Il sera également possible d’accessoiriser ses Crocs avec des "charms" représentants des burgers, des frites ou encore une boisson de l’enseigne.

Forcément, cette nouvelle collaboration divise déjà la Toile. Récemment, Crocs avait déjà fait parler d’elle avec le lancement de ses Crocs Boots à l’effet croco. Une collection qui avait fait le buzz. Alors, capable de craquer sur cette collection insolite ?