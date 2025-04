Croyant aller au Costa Rica, deux amies se trompent de ville et se retrouvent... à 4 000 kilomètres de leur destination

C’est une erreur qui leur a fait faire un sacré détour : deux amies, qui voulaient partir en vacances au Costa Rica, se sont retrouvées à 4 000 kilomètres de leur destination en sortant de l’avion.

Quand nous partons en voyage, nous devons faire attention à tous les détails. Nous devons par exemple réserver nos moyens de transport suffisamment à l’avance, arriver à l’heure à l’aéroport et faire attention à la taille de nos bagages. Pour éviter l’excès de bagage à l’aéroport, il existe d'ailleurs une astuce très utile.

Crédit photo : iStock

Lyenne et Kira, deux amies originaires des États-Unis, ont récemment fait une erreur en voulant partir en vacances. Les deux filles voulaient se rendre au Costa Rica, en Amérique Latine. Ce pays est réputé pour ses plages paradisiaques, ses volcans, ses paysages de montagne ainsi que ses plantations de café. Cependant, tout ne s’est pas passé comme prévu.

Un détour de 4 000 kilomètres

Au lieu d’atterrir au Costa Rica, Lyenne et Kira se sont retrouvées aux États-Unis, à 4 000 kilomètres de leur destination. La raison ? Elles voulaient rejoindre San José, un nom porté par deux villes différentes dans les deux pays. Ainsi, Lyenne et Kira ont bien atterri à San José, mais en Californie, et non au Costa Rica. Elles n’ont pas remarqué leur erreur pendant le vol, hormis lorsqu’elles ont entendu un passager affirmer que San José était “la capitale mondiale des start-up technologiques”, ce qui leur a paru surprenant.

“On s’est plantées”, a commenté Lynne, amusée, selon des propos rapportés par La Dépêche.

Les deux jeunes femmes ont donc fait une halte en Californie avant de reprendre un avion pour rejoindre le Costa Rica. Amusées par cette aventure, elles ont décidé de prolonger leur séjour d’une semaine et affirment avoir vécu “les meilleures vacances” de leur vie. Kira et Lyenne ne sont pas les seules à avoir vécu une aventure similaire. C’est également le cas d’un homme qui a voulu rejoindre Sydney, en Australie, mais qui s’est finalement retrouvé… au Canada.