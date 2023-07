Elle pense être en couple avec Brad Pitt depuis un an et se fait arnaquer de... 170 000 euros

En Espagne, une femme s’est fait arnaquer de 170 000 euros. Pendant un an, elle pensait vivre une histoire d’amour avec Brad Pitt jusqu’à ce qu’elle découvre la supercherie.

En Espagne, une habitante de la ville de Grenade est récemment tombée de haut. Tout a commencé en 2022, sur un groupe Facebook qui rassemble des fans de Brad Pitt. En rejoignant ce groupe, l’Espagnole s’est rapprochée d’un utilisateur qui se faisait passer pour le célèbre acteur américain.

Pendant une année, la femme Espagnole et le présumé Brad Pitt ont été en contact. Au fil du temps, l’homme a commencé à avouer à l’internaute qu’il était amoureux d’elle. Se faisant toujours passer pour Brad Pitt, il lui a promis qu’ils se rencontreraient un jour en chair et en os et qu’il viendrait la voir en Espagne. Il lui a également assuré qu’elle aurait un rôle dans son prochain film.

Une fausse histoire d’amour

Au fil des mois, l’usurpateur changeait de comportement. Il pouvait se montrer très proche et affectueux et avouer être “fou amoureux” avant de se montrer plus distant. Pour que la victime n’ait aucun doute, les usurpateurs envoyaient des photomontages de l'acteur avec des messages d’amour. Une stratégie étudiée à l’avance selon l’avocat de la victime qui pense que cette escroquerie est l'œuvre de plusieurs personnes.

“Ce sont des professionnels : ils marquent des temps, ils savent quand donner de l’affection et quand ne pas répondre”, a-t-il indiqué.

En plus de ces échanges réguliers, la femme a donné de l’argent au faux Brad Pitt qui lui expliquait qu’il en avait besoin pour financer son prochain film dans lequel elle apparaîtrait. Au total, 170 000 euros ont été transférés.

Finalement, la femme Espagnole s’est rendue compte de la supercherie en mai dernier. Une plainte a été déposée pour escroquerie, fraude, usurpation d’identité et blanchiment d’argent.