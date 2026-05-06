VIDÉO : sa sangle se détache, une touriste de 16 ans meurt pendant un saut à l'élastique

Le drame a été capturé en vidéo alors que la jeune fille venait à peine de s’élancer dans le vide après avoir émis des doutes sur la sécurité du matériel.

Un saut dans le vide qui a viré au cauchemar

Les images font froid dans le dos. Une jeune touriste s’est rendue dans le parc d'aventure Maliuyan, dans la ville de Huaying, en Chine, le 3 mai dernier. La vue offerte sur la montagne et la cascade d’eau est impressionnante. Il n’est pas étonnant alors que les touristes chinois se pressent pour descendre en tyrolienne.

C’était le cas de Liu, 16 ans. La jeune adolescente portait un casque et était attachée, à première vue, comme il se devait. Elle portait même, telle une cape, un drapeau avec une inscription dessus, probablement pour fêter son saut.

Une vidéo montrant le terrible accident fait depuis le tour des réseaux sociaux. Avant de s’élancer, on voit Liu mettre son drapeau dans le dos et lancer quelque chose à un agent du parc d’aventure. Puis, le drame est survenu.

Des inspections plus strictes dans les parcs d’aventure chinois

Crédit photo : Beijing Daily

La suite après cette vidéo

Liu avait à peine les pieds au-dessus du vide que la corde de sécurité, censée la retenir, a cédé, visiblement au niveau de la poulie. Selon des personnes présentes au moment du drame, Liu avait averti le personnel que ses sangles de sécurité ne lui semblaient pas bien fixées juste avant de s’élancer. Malgré les avertissements, rien n’a été fait et la jeune fille est tombée dans le vide.

🚨💔 Heartbreaking tragedy unfolds in China again. On May 3, a female tourist named Liu died in a horrific accident at Maliuyan Adventure Park in Sichuan’s Huaying City. Strapped into the “Waterfall Swing” — a 168-meter-high ride over a roaring waterfall — she repeatedly screamed… pic.twitter.com/DiwFTjazJI — Vishalpotterofficial (@vishalpott60095) May 6, 2026

Selon les autorités locales, Liu est décédée durant son transport à l’hôpital. Après l’incident, le parc a immédiatement fermé ses portes le temps d’une enquête sur de possibles manquements à la sécurité impliquant le personnel.

Les parcs d’aventure de ce genre connaissent une forte croissance en Chine. De ce fait, nombreux sont ceux qui s’inquiètent des normes de sécurité qui ne sont pas forcément à jour. Devant les images effroyables de cet incident, de nombreuses personnes ont donc demandé à plus de contrôles strictes dans les sites et une meilleure formation du personnel. Le parc responsable du décès de Liu a qualifié l'incident « d'accident de production. »