Dans cette université, vous pouvez étudier l'histoire de la magie, les dragons et les sorcières

Au Royaume-Uni, une université propose aux étudiants de suivre un cursus pour obtenir un diplôme en magie et sciences occultes.

Voici un rêve qui pourrait devenir réalité pour tous les fans de magie. À l’Université d’Exeter, au Royaume-Uni, il est désormais possible d’obtenir un diplôme de magie. Proposé à partir de septembre 2024, ce tout nouveau diplôme permettra aux élèves d’étudier la magie et les sciences occultes.

Bien sûr, il ne s’agira pas de se munir d’une baguette magique pour apprendre des sorts. Les étudiants étudieront l’histoire et l’impact de la sorcellerie et de la magie dans le monde, sur la société et la science. Des universitaires experts en histoire, littérature, philosophie, archéologie, sociologie, psychologie, théâtre et religion interviendront dans ce cursus. Les élèves étudieront le rôle de la magie en Occident et en Orient.

Selon l'université, ce diplôme est l’un des seuls cursus de troisième cycle au Royaume-Uni à combiner l’étude de l’histoire de la magie avec un si large éventail de sujets.

Étudier l’histoire de la magie

Les élèves étudieront les dragons dans la littérature et l’art occidentaux, la légende du roi Arthur, la paléographie, la pensée islamique, la théorie et la pratique archéologiques ainsi que la représentation des femmes au Moyen-Âge.

“Un récent regain d’intérêt pour la magie et l’occulte, à l’intérieur et à l’extérieur du monde universitaire, est au cœur des questions les plus urgentes de notre société. La décolonisation, l’exploration d’épistémologies alternatives, le féminisme et l’antiracisme sont au cœur de ce programme. Cette maîtrise permettra aux gens de réexaminer l’hypothèse selon laquelle l’Occident est le lieu du rationalisme et de la science, tandis que le reste du monde est un lieu de magie et de superstition”, a expliqué le professeur Emily Selove.

Que faire ensuite avec un tel diplôme ? Les étudiants pourront poursuivre avec des carrières dans l’enseignement, le conseil, le mentorat, le travail dans le domaine du patrimoine et des musées, les bibliothèques, le tourisme, les organisations artistiques et l’industrie de l’édition.