Découvrez les prénoms de jumeaux démentiels qui ont été interdits par l'état civil

Les parents ne manquent jamais d’imagination. La preuve, avec ces prénoms étonnants pour jumeaux que l’état civil a été contraint de refuser.

Vous allez rire (ou pas) ! Certains parents ne sont pas dénués d'imagination. En France, des parents de jumeaux se sont vu refuser le choix de leurs prénoms par l’état civil. La raison ? L’aspect trop loufoque et insolite de ces prénoms. Et si un prénom est refusé par l’état civil c’est pour une bonne raison : il pourrait porter préjudice à l'enfant à l’intérêt de l’enfant, comme le précise le site Cosmopolitan. Bien qu’il soit autorisé d'inventer un prénom, certains parents ont des idées très étonnantes.

Crédit : IStock

Voici la liste des prénoms de jumeaux qui ont été refusés en France par les services publics. Certains vont vous surprendre…

Les prénoms de jumeaux refusés à l’état civil :

Joyeux et Patriste

Non, ce n’est pas une blague. En 2006, des parents ont voulu appeler leurs enfants Joyeux et Patriste. La Cour d’appel de Montpellier a ainsi refusé ces prénoms pour "caractère fantaisiste, voire ridicule".

Babord et Tribord

Comme l’indique Cosmopolitan, c’est un couple de marins qui a voulu utiliser ces prénoms. Bien sûr, cela a été refusé.

Starsky et Hutch

Comme dans la série des années 1970, des parents ont failli appeler leurs jumeaux Starsky et Hutch.

Autumn et Summer

Comprenez en français, Automne et Hiver. Pas vraiment cool comme prénoms.

À l’étranger, même constat :

Vagina et Clitorine

Exception, cet incident s’est déroulé en 2009 en Belgique et non en France. Malgré tout, l’état civil a dû refuser ces prénoms.

Fish et Chips

C’est en Nouvelle-Zélande que ces parents se sont vu refuser ce choix de prénoms. Et on comprend pourquoi.

D’autres prénoms sont souvent refusés par l’état civil pour des jumeaux, comme les palindromes, des mots qui peuvent se lire à l’envers : on note par exemple Heaven et Nevaeh ou encore Noel et Leon.

Autre liste amusante : celle des prénoms automatiquement refusés par l’état civil. Au moins, vous êtes fixés :

- Ikea

- Nutella

- Spirou

- MJ

- Folavril

- Manhattan

- Mini-Cooper

- Prince-William

- Bob l’éponge

- Titeuf

- CR7

- Anal

- Excel

- Daisygual

- Metallica

- Fraise

- Clafoutis

- Anomalie

- Astérix

- Lucifer

Crédit : IStock