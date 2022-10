Vous cherchez un prénom pour votre bout de chou ? Laissez-vous séduire par l’un de ces 50 vieux prénoms français les plus donnés et qui font leur retour.

Les vieux prénoms français de nouveau à la mode

Petit garçon après avoir pris son bain. Crédit : Yelizaveta Tomashevska

Les prénoms rétro, largement utilisés dans les années 1950, voire 1900, font aujourd’hui leur grand retour. Ayant inspiré de nombreux parents, ils bénéficient d’une popularité croissante. Il faut dire que le répertoire des prénoms anciens français, masculins comme féminins, est riche. Certains d’entre eux ont une origine très lointaine, d’autres sont relativement récents. Dans cette liste des 50 vieux prénoms français, vous trouverez sûrement une idée de prénom original pour votre fille ou votre garçon.

1 – Jean, prénom masculin populaire

Petit garçon regardant vers la caméra. Crédit : tatyana_tomsickova

Jean est l’un des vieux prénoms français les plus populaires dans les années 1900. D’origine hébraïque, il signifie « Dieu a fait grâce », ou Yehohanan en hébreu.

2 – Marie, un grand classique féminin

Chambre pour bébé fille. Crédit : virtua73

Marie est le vieux prénom féminin le plus donné en France avec près de 49000 attributions en 1900 et 28000 en 1950. Ce prénom est d’origine hébraïque, son équivalent hébreu étant Myriam qui aurait pour signification « goutte de mer ».

3 – Louis, un prénom à la popularité croissante

Bébé garçon souriant. Crédit : Altinosmanaj

Louis est le quatrième vieux prénom le plus donné en France en 1900. Louis fait partie du top 100 des prénoms masculins les plus populaires en 2019. Il est issu du prénom germanique Hlodowig dont la signification est « gloire et combat ».

4 – Jeanne, vieux prénom féminin célèbre

Bébé fille en train de dormir. Crédit : katrinaelena

En troisième place de la liste des vieux prénoms français les plus donnés en 1900 et en 1930, Jeanne est issu du prénom hébraïque Yehohanan qui signifie « Dieu a fait grâce » ou « Dieu pardonne ».

5 – Pierre

Bébé garçon sur le lit. Crédit : LSOphoto

Avec près de 7500 attributions en 1900, le prénom Pierre connaît aussi une grande popularité dans les années 1930 et 1940. Ce prénom latin signifie « rocher ».

6 – Joseph

Adorable petit garçon. Crédit : dorian2013

Le prénom masculin Joseph a été donné à plus de 7200 bébés en 1900 et il revient également à la mode. D’origine hébraïque, il signifie « Dieu accroîtra ma descendance ».

7 – Jules

Bébé dans son cocon. Crédit : Liudmila_Fadzeyeva

Ce prénom mondialement connu a été donné à plus de 2 800 nouveau-nés en 1900. Ce prénom latin issu de Julius signifie « descendant de Jupiter ».

8 – Charles

Bébé pensif. Crédit : Aleksandr Golubev

Le prénom masculin Charles peut aussi être un prénom australien, anglais et latin. Il est tiré du prénom Carolus qui vient lui-même du prénom germanique Karl.

9 – Paul

Petit garçon assis sur une couverture. Crédit : monkeybusinessimages

Issu du prénom latin Paulus, Paul signifie petit.

10 – Lucien

Petit garçon avec un chapeau pointu. Crédit : SbytovaMN

Issu du prénom latin Lucius, Lucien signifie lumière et il est souvent associé au mot lux.

11 – Auguste

Petit garçon en train de sourire. Crédit : RodicaCiorba

Le prénom pour garçon Auguste est dérivé du prénom latin « Augustus » qui signifie « majestueux ».

12 – Gabriel

Petit garçon faisant du vélo. Crédit : Kyryl Gorlov

Gabriel est un prénom biblique et hébraïque composé à partir des termes « Gabar » et « el », qui se traduisent par « être fort » et « Dieu ».

13 – André

Bébé garçon dans les bras de son père. Crédit : Prostock-Studio

André provient du prénom grec Andreas, lui-même dérivé de Andros, l’origine étymologique du mot homme.

14 – Léon

Un petit garçon bien au chaud. Crédit : tatyana_tomsickova

Dérivé du prénom latin Leonis qui est lui-même issu du mot Léo ou lion, Léon est symbole de courage et de force.

15 – Prénom féminin ancien : Marguerite

Adorable bébé fille. Crédit : Liudmila_Fadzeyeva

Marguerite est le troisième prénom le plus attribué aux petites filles en 1900. Marguerite est issu du prénom grec Margarites ou latin Margarita qui a comme signification « pureté » ou « perle ».

16 – Germaine, un autre prénom féminin classique

Bébé fille très mignonne. Crédit : Maria Korneeva

Germaine est un prénom d’origine germanique et désigne simplement une habitante de la Germanie.

17 – Henri, prénom masculin ancien d’origine allemande

Bébé garçon fêtant sa première année. Crédit : Nelly Senko

Henri vient du prénom allemand Heimric signifiant« maison » et « roi ».

18 – Louise, prénom féminin allemand

Petite fille occupée par les jeux de sable. Crédit : encrier

Louise est un prénom dérivé du prénom germanique Hlodowig signifiant étymologiquement « gloire et combat ».

19 – Marcel, un prénom latin

Petit garçon et nounours. Crédit : dragana991

Marcel vient de Marcelus, un prénom latin qui serait inspiré du prénom grec Martikos et signifiant « consacré au Dieu Mars ».

20 – Georges, dérivé d’un prénom grec

Bébé garçon chouchouté par sa maman. Crédit : monkeybusinessimages

Georges est issu du prénom grec Geôrgios signifiant« travailleurs de la terre »ou agriculteurs.

21 – Yvonne, vieux prénom féminin

Bébé fille en train de dormir. Crédit : NataliaDeriabina

Yvonne est un prénom d’origine celte. Il est dérivé du mot « Yv » qui se traduit par « arbuste » ou « if ».

22 – Madeleine,ancien prénom d’origine hébraïque

Bébé fille endormie. Crédit : katrinaelena

Madeleine est l’un des vieux prénoms féminins les plus populaires. Il est dérivé de « Mygdal » qui, en hébreu, se traduit par « tour ».

23 – Suzanne, prénom d’origine hébraïque

Bébé fille après le bain. Crédit : bb-doll

Suzanne est un vieux prénom français dérivé de Shoshana, un prénom hébraïque signifiantrose.

24 – René, prénom grec

Bébé garçon écoutant la voix de papa. Crédit : tatyana_tomsickova

Le prénom René est dérivé du mot latin Renatus qui se traduit par « renaître une deuxième fois ». La fête de la Saint-René se déroule le 12 novembre.

25 – François, prénom masculin latin

Petit garçon attrapant la main de maman.Crédit : mrakor

François vient du prénom latin Franciscus signifianthomme libre.

26 – Emile, prénom latin

Bébé garçon couché sur le ventre. Crédit : Marina_Di

L’un des vieux prénoms français les plus populaires, Emile vient du prénom latin Aemilius signifiant « rival ».

27 – Maurice, prénom d’origine latine

Petit garçon devant son jouet. Crédit : lolostock

« Maurice » vient du prénom latin Mauritius, lui-même dérivé du mot Maurus signifiant « foncé » ou « sombre » et désignant le peuple des Maures.

28 – Arthur, un très vieux prénom français

Un garçon souriant devant un arbre. Crédit : RAUL RODRIGUEZ

L’origine du prénom Arthur remonte au Moyen-Âge et c’est l’un des plus vieux prénoms français, anglais et celtes. Arthur vient de « Arzhur », un prénom breton qui signifie « ours ».

29 – Gabin, la force d’un vieux prénom

Garçon se trouvant près d’un arbre regardant en haut. Crédit : Ivan Marjanovic

Gabin est dérivé du prénom hébraïque Gabies qui signifie « force ».

30 – Victor, prénom latin synonyme de victoire

Petit garçon et son train. Crédit : Liudmila Chernetska

Le prénom Victor est issu du verbe latin Vincere signifiant « vaincre ». La fête de la Saint Victor est célébrée le 21 juillet.

31 – Marthe, prénom d’origine araméenne

Petite fille prenant un bain et tenant une pêche dans ses mains. Crédit : Serhii Sobolevskyi

Marthe est un prénom féminin araméen, formé à partir des mots « Mar » et « Marta » qui signifient « seigneur » et « dame maîtresse ». La fête de la St Marthe est célébrée le 20 juillet.

32 – Marcelle, un prénom féminin latin

Adorable petite fille jouant dans l’eau. Crédit : Miljan Živković

Marcelle est un prénom féminin faisant partie des plus donnés dans les années 1900. Il est dérivé de Marcellus, un prénom latin qui désignait une famille romaine à l’époque de l’Antiquité.

33 – Albert, prénom germanique

Jeune garçon tenant une loupe. Crédit : BrianAJackson

Albert est une déclinaison du prénom germanique Adalberht qui signifie « brillant », « illustre » ou « noble ». La fête de St-Albert est célébrée le 15 novembre.

34 – Maria, prénom hébraïque

Petite fille faisant des bulles. Crédit : Vasyl Dolmatov

Maria vient du prénom hébraïque Myriam duquel est également dérivé le prénom Marie. La signification de Myriam serait « chère » ou « aimée ». La fête de Sainte-Marie est célébrée le 15 août.

35 – Anne, prénom féminin hébreu

Petite fille adorable avec un jouet dans les mains. Crédit : triocean

Anne vient du prénom hébraïque Hannah qui se traduit par « la grâce ». La fête de la Sainte-Anne est célébrée le 26 juillet.

36 – Eugène, un prénom grec

Un jeune garçon à l’école. Crédit : djedzura

Eugène est dérivé du prénom grec Eugenios formé à partir du mot « eugênes », dont la signification est « bien né ».

37 – Joséphine, prénom d’origine hébraïque

Petite fille lisant un livre. Crédit : SeventyFour

Joséphine (féminin de Joseph), est dérivé du prénom hébraïque Yoseph, qui se traduit par « Dieu accroîtra ma descendance ».

38 – Alice, un prénom merveilleux

Petite avec une fleur dans la main. Crédit : morrowlight

Alice est un prénom de fille d’origine germanique qui vient de Adalhaid, « Adal » signifiant noble. Sainte-Alice est fêtée le 16 décembre.

39 – Antoine, prénom grec

Petit garçon avec un gobelet rouge. Crédit : tatyana_tomsickova

Antoine vient du prénom latin Antonius dont la racine grecque « anthos » signifie fleur.

40 – Angèle, un prénom féminin d’origine grecque

Petite fille avec un grand chapeau. Crédit : alexandr_1958

Angèle est un autre prénom grec dérivé de Angelos et Aggelos qui signifient « l’ange » ou « le messager ». La fête de Sainte-Angèle est célébrée le 27 janvier.

41 – Catherine, un prénom féminin pur

Jeune fille joyeuse. Crédit : Ridofranz

Le prénom Catherine est dérivé du prénom grec Aikaterinê qui inclut la racine « Kathara » signifiant « pure ».

42 – Jacques, prénom hébreu

Petit garçon dans les champs. Crédit : Pahis

Jacques est dérivé du prénom hébraïque Ya'aqov qui intègre la racine aqev signifiant « talon ». La fête de St-Jacques se déroule chaque 3 mai.

43 – Mathilde, prénom d’origine germanique

Petite fille sur la pelouse. Crédit : Olga Potylitsyna

Mathilde est un prénom de fille qui vient du prénom germanique Mathild qui se compose des mots math et hild signifiant respectivement force et pouvoir. La fête de Sainte-Mathilde est célébrée le 14 mars.

44 – Edouard, prénom anglais

Garçon contemplant les paysages. Crédit : Radist

Edouard, vieux prénom tendance, vient du prénom d’origine anglaise Eadweard. Les racines « ead » et « weard » signifient dans l’ordre « richesse » et « protéger ». Saint-Edouard est honoré le 5 janvier.

45 – Emilie, prénom romain

Petite fille posant sa main sur une table en bois. Crédit : romrodinka

Emilie vient du terme latin aemulus signifiant« émule » ou « rival ». C’est aussi un prénom allemand qui signifie « travailleuse ».

46 – Robin, prénom germanique

Garçon en tenue de Robin des Bois. Crédit : bokan76

D’origine germanique, le prénom Robin signifie « gloire » ou « brillant ». La fête des Saint-Robin est célébrée le 30 avril.

47 – Alexandre, prénom grec

Garçon près d’un étang. Crédit : ArtSvitlyna

« Alexandre » vient du prénom grec Alexandros qui se compose de « alexein » et « andros ». Ces termes signifient respectivement « repousser » et « homme ».

48 – Léa, prénom hébraïque

Petite fille joyeuse lève ses bras. Crédit : Everste

Le prénom Léa est issu du prénom hébreu Le’ah qui signifierait « fatigué ». Néanmoins, ce prénom peut aussi signifier « lion » puisqu'il s'agit de la version féminine de Léo.

49 – Étienne, prénom grec

Garçon tenant deux feuilles d’érable. Crédit : macniak

Étienne est un prénom rétro français d’origine grecque. Il est dérivé du mot grec « stephanos » signifiant« le couronné ».Saint-Étienne est fêté chaque 26 décembre.

50 – Adrien, prénom latin

Garçon sous le soleil. Crédit : alla_iatsun

Adrien est le dérivé du nom Adria qui désigne une ville de Vénétie, expliquant l’origine du nom de la mer Adriatique. Saint-Adrien est fêté le 8 septembre.