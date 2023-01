Il achète un bus scolaire et le transforme en une adorable maison sur roues, le résultat est à couper le souffle

Aux États-Unis, un homme a acheté un bus scolaire dans le but de le rénover. Aujourd’hui, le bien est disponible sur Airbnb et rencontre un énorme succès.

En 2014, Will Sutherland, un Américain originaire de Virginie Occidentale, a acheté un bus scolaire pour la somme de 1000 dollars (environ 920 euros).

Crédit Photo : Sabrina Hartley

À l’époque, le jeune homme - alors âgé de 27 ans - travaillait comme technicien audiovisuel et venait de terminer les travaux de sa maison. Après avoir mis sa carrière professionnelle entre parenthèses, ce dernier s’est mis en tête de trouver un «projet amusant».

C’est dans ce contexte que Will a jeté son dévolu sur un bus scolaire. Son objectif était de le transformer en une petite maisonnette sur roues. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le bricoleur a réussi son pari haut la main.

Crédit Photo : Sabrina Hartley

Une décision payante

Comme le précise le propriétaire du véhicule, les travaux de rénovations ont duré trois mois. Au total, il a dépensé près de 1500 dollars (1380 euros) pour l’ensemble des travaux. Le bus abrite un petit salon cosy, un lit deux places confortable, un mini-frigo, un poêle à bois et une véranda.

Crédit Photo : Sabrina Hartley

Crédit Photo : Sabrina Hartley

Crédit Photo : Sabrina Hartley

Suivant le conseil d’un ami, Will a décidé de louer son logement sur Airbnb. À noter que la pièce ne contient pas de WC et de douche. Par conséquent, l’hôte partage sa salle de bains personnelle avec ses clients, située dans sa résidence principale.

Mais ce dispositif semble convenir aux vacanciers et autres touristes. Depuis plusieurs années, le bus rencontre un énorme succès sur le site de location.

«Le bus était un intermédiaire pour garder la tête hors de l'eau, et les revenus générés par la locations m'ont permis de réduire mes dettes et mes prêts étudiants», a expliqué Will dans les colonnes du magazine Insider.

Crédit Photo : Sabrina Hartley

Des revenus Airbnb plus que confortables

Aujourd’hui, le tarif du Airbnb est fixé à 89 dollars par nuit, mais le montant fluctue en fonction de la saison. Fort de cette première réussite, Will a construit lui-même une cabane dans les arbres, également disponible sur la plateforme.

Crédit Photo : Sabrina Hartley

Crédit Photo : Sabrina Hartley

En 2021, l’Américain a récolté la somme de 50 000 dollars (environ 46 114 euros). Il a décidé de quitter son job pour se lancer dans la rénovation de bus scolaires afin de les revendre.

«Je veux prendre plaisir à travailler sur mes projets tout en étant un hôte. J'aborde chaque jour avec l'objectif d'aider quelqu'un, de faire quelque chose pour moi, pour ma propriété, pour ma famille, et de faire quelque chose d'amusant mais de productif»