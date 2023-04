Un collégien prend le contrôle du bus scolaire après que leur chauffeur ait fait un malaise au volant

Un jeune garçon de 12 ans a sauvé la vie de ses camarades alors que la chauffeure de bus qui les transportait chez eux faisait un malaise. Le collégien a réussi à prendre le contrôle du véhicule et à prévenir les secours.

Crédit : Igor Vershinsky/ iStock

Depuis mercredi 26 avril, le jeune Dillon Reeves, élève au collège Lois E. Carter à Warren, dans l’État du Michigan, est considéré comme un héros par toute la ville. Dans « un acte extraordinaire de courage et de maturité », Dillon est parvenu à prendre les commandes du bus, a déclaré le surintendant des écoles, Robert D. Livernois.

Ce jour-là, la chauffeure de bus qui les ramène de l’école est prise de vertige alors qu’elle est au volant. Elle parvient, comme l’indique le protocole, à alerter « la base ». La femme de 40 ans leur explique qu’elle ne se sent pas très bien et qu’elle va s’arrêter en attendant qu’un de ses collègues prenne la relève, poursuit Livernois lors d’une conférence de presse survenue jeudi.

Cependant, la chauffeure ne réussit pas à se garer où elle l’avait prévu et s’évanouit. Le bus poursuit sa route et dévie lentement vers la circulation venant en sens inverse.

« C'est bouleversant pour nous tous », se réjouissent les parents de Dillon

Crédit : Sinenkiy/ iStock

À voir aussi

Dillon, assis cinq rangées derrière la chauffeure, « a sauté de son siège, a jeté son sac à dos, a couru à l'avant du bus, a saisi le volant et a arrêté le bus au milieu de la route » sans paniquer, explique le surintendant.

Une caméra de surveillance a capturé la scène qui a été montrée lors de la conférence de presse. Sur la vidéo, on y voit Dillon prendre le contrôle du volant et appuyer sur la pédale de frein. Il hurle à ses camarades : « Quelqu'un appelle le 911. Maintenant. Quelqu'un devrait appeler le 911. Je m'en fiche! Quelqu'un appelle le 911 ! ».

Le bus s’est arrêté sans le moindre accrochage. Les élèves s’en sont sortis sains et saufs et la chauffeure a été prise en charge par les secours arrivés sur place dans les plus brefs délais. Elle est aujourd’hui dans un état stable, selon le témoignage d’un pompier pour CNN.

Le geste lucide et courageux de Dillon a fait la fierté de ses parents : « Tout d'abord, nous sommes très, très fiers. C'est bouleversant pour nous tous, ont-ils raconté en conférence de presse. Dillon a vraiment été formidable cette année. Il a parcouru un long chemin. Il nous a surpris avec d'excellentes notes et avec ses performances à l’école avec des amis, avec des pairs. Et le fait qu’il ait réalisé quelque chose comme ça me remplit de joie et fait battre mon cœur », s’est émue Ireta Reeves, sa maman.