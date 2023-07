Des « bancs de l'amitié » sont installés dans les cours de récré françaises pour les enfants timides

Cette ingénieuse initiative voit de plus en plus le jour dans les cours de récré françaises. Le banc de l’amitié est un moyen ludique d’aider à la sociabilité des enfants introvertis et timides.

Crédit photo : école de Lederzeele

Ils fleurissent un peu partout dans les cours de récréation, aux quatre coins de la France. Ces « bancs de l’amitié » sont installés afin d’aider les enfants à se faire des amis.

Qu’ils soient introvertis, timides ou nouveaux arrivants dans l’établissement, les « bancs de l’amitié » sont une façon intelligente de tisser des liens entre les écoliers. Un endroit accueillant et serein où les plus solitaires peuvent faire de belles rencontres.

Un concept bienveillant dans les écoles

Cette belle idée est née aux États-Unis. Elle a été créée par une fillette, alors nouvelle élève dans son établissement, pour que ses camarades d’école fassent connaissance avec elle.

Les « bancs de l’amitié » permettent aussi aux professeurs d’observer quels sont les élèves qui fréquentent le plus ces bancs et quels sont ceux qui s’y aventurent pour tendre la main. Cela permet ainsi aux enseignants d’accompagner au mieux les élèves.

Un concept mignon et bienveillant à l’heure où le harcèlement scolaire prend de plus en plus d’ampleur.

Crédit photo : école Petite Section

Crédit photo : France Info

Crédit photo : Ageem